Ведущая «Орла&Решки» ела сырое мясо в Эфиопии

В этой экзотической стране оно оказалось национальным блюдом. И, на самом деле, очень вкусным

Непредсказуемая Эфиопия – восточноафриканская страна, которая неоднократно шокировала во время путешествия команду «Орла&Решки. Чудеса света» (Новый канал). Ведущих Василису Хвостову и Антона Зайцева поражало все, что попадалось им на пути. Там живет более 50 племен, не действуют никакие законы или правила, создается впечатление, что мир застыл на стадии развития несколько сотен лет назад.

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Колорит страны ощущается во всем, куда ни глянь. Василиса Хвостова свое знакомство с культурой и жизнью эфиопов начала с их местного транспорта под названием «тук-тук». А дальше по плану был традиционный обед эфиопов.

– Обалдеть просто, но в кафе сидели мужчины и ели настоящее сырое мясо, – рассказывает ведущая. – Поскольку я – ведущая «Орла&Решки», то тоже должна это попробовать. Кстати, это блюдо считается в Эфиопии национальным. Оно состоит из трех компонентов: «тибс» – куски сырой говядины, «аварэ» – три острых и пряных соуса и «инджера» – местный хлеб, похожий на блины.

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Если в наших кафе и ресторанах мясо жарят или тушат, то в Эфиопии все быстрее. Повара просто отрезают от целой туши коровы кусок, кладут на тарелку – и блюдо готово.

– Употребляют это так: отрезают небольшой кусочек, заматывают в хлеб «рулетиком» и макают в соус, – говорит ведущая. – Едят эфиопы правой рукой, потому что левой обычно подтираются. Кстати, я еще узнала интересный факт, почему они вообще едят сырое мясо. По одной из версий, во время войн местные поняли, что дым при жарке мяса на костре выдает их местонахождение врагам, поэтому решили есть его сырым. Вот и делают это до сих пор.

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Василиса оттягивала момент трапезы, как могла, но он все-таки наступил. Ела она со опасением, и, как оказалось, зря.

– На самом деле, очень прикольно, – комментирует ведущая. – Мясо похоже на тартар. Главное, не переборщить с острым соусом, как это сделала я.

Сырое мясо – это только «цветочки» по сравнению с тем, что пережили и увидели ведущие в Эфиопии. Они посетили настоящие племена. И не одно, а несколько. Было очень экстремально. Не пропустите новый выпуск «Орел&Решка. Чудеса света» уже в эту субботу в 10:00 на Новом канале.