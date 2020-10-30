Ведущая «Орла&Решка» спала в кровати Стинга

Ведущая узнала, кто до нее останавливался в номере отеля. Восторгу не было предела!

На этой неделе с командой «Орел&Решка» (Новый канал) мы отправимся в Доминиканскую Республику. Кстати, она популярна среди туристов всего мира благодаря своему тропическому климату и невероятной природе. Ведущая шоу Василиса Хвостова покажет нам невероятные пляжи Доминиканы и Hard Rock Hotel. Что же в нем такого интересного, кроме номеров?

– В Доминикане очень много пятизвездочных отелей, – рассказывает ведущая. – Но этот – самый известный, потому что в нем останавливаются мировые звезды шоу-бизнеса. А еще там хранится целая коллекция их вещей.

Лимузин и диско-шар из клипа Мадонны, рубашка Элвиса Пресли, костюм Элтона Джона, наряды Шакиры. Можно еще долго перечислять экспонаты, ведь их там более 83 тысяч.

– Первый экспонат был подарен музыкантом Эриком Клэптоном в 1979 году, – говорит Василиса. – Это была его гитара. Можно считать, что именно он основал такую традицию.

Кстати, ведущая поинтересовалась, кто же останавливался в номере, который она забронировала. Представляете, сам Стинг. После этой новости Василиса шутила, что будет прижиматься к кровати, на которой спал кумир миллионов.

Что еще увидели в Доминикане ведущие «Орел&Решка. Чудеса света»? Смотрите завтра, 31 октября, в 10:00 на Новом канале.