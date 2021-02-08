Video: Отправляйся в новый звездный сезон! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка» на Новом канале

Смотрите онлайн Орел и Решка АНОНС звездного сезона на Новом канале. Отправляйся в новый сезон
Новый канал / Орел&Решка. Новый сезон / Отправляйся в новый звездный сезон! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка» на Новом канале
08 февраля

Отправляйся в новый звездный сезон! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка» на Новом канале

 

«Орел & Решка» возвращается в невероятном звездном составе! Каждый выпуск - новые селебритиз и новые направления! Не пропусти невероятный сезон легендарного тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон»! Включай Новый канал в субботу, 13 февраля, в 10:00!

Отправляйся в новый звездный сезон! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка» на Новом канале
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