Video: Никита Алексеев и Юлия Санина в родных краях Пабло Эскобара в Колумбии! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка» на Новом канале

Смотрите онлайн Орел и Решка 10 лет АНОНС звездного сезона на Новом канале
Новый канал / Орел&Решка. Новый сезон / Никита Алексеев и Юлия Санина в родных краях Пабло Эскобара в Колумбии! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка» на Новом канале
09 марта

Никита Алексеев и Юлия Санина в родных краях Пабло Эскобара в Колумбии! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка» на Новом канале

Кажется, только вчера Алан и Жанна Бадоева снимались в первом выпуске «Орла & Решка» в Барселоне, и вот прошло целых десять лет! Создатели тревел-проекта решили отпраздновать эту дату по-особенному ... и пригласили на роль ведущих звезд. Десять выпусков, десять пар известных артистов, десять интересных и ярких направлений - все это в эфире Нового канала уже с 13 февраля в 10:00!

Никита Алексеев и Юлия Санина в родных краях Пабло Эскобара в Колумбии! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка» на Новом канале
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