Video: Иван Дорн и Саша Гудков отожгли в Португалии. Анонс 2 выпуска нового сезона «Орел&Решка» на Новом канале

Смотрите онлайн АНОНС 2 выпуска тревел-шоу Орел и Решка 2021 на Новом канале. Иван Дорн и Саша Гудков отожгли в Португалии
Новый канал / Орел&Решка. Новый сезон / Иван Дорн и Саша Гудков отожгли в Португалии. Анонс 2 выпуска нового сезона «Орел&Решка» на Новом канале
19 февраля

Иван Дорн и Саша Гудков отожгли в Португалии. Анонс 2 выпуска нового сезона «Орел&Решка» на Новом канале

«Орел&Решка» возвращается в невероятном звездном составе! Каждый выпуск - новые селебритиз и новые направления! Не пропусти невероятный сезон легендарного тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон»! Включай Новый канал в субботу, 27 февраля, в 10:00! Там Иван Дорн и Саша Гудков будут отжигать в Португалии!

Иван Дорн и Саша Гудков отожгли в Португалии. Анонс 2 выпуска нового сезона «Орел&Решка» на Новом канале
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