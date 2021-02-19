«Орел&Решка» возвращается в невероятном звездном составе! Каждый выпуск - новые селебритиз и новые направления! Не пропусти невероятный сезон легендарного тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон»! Включай Новый канал в субботу, 27 февраля, в 10:00! Там Иван Дорн и Саша Гудков будут отжигать в Португалии!