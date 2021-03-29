Известно имя победителя второй недели конкурса «Найди бутылку «Орла&Решки», сидя на диване»

13 февраля стартовал конкурс «Найди бутылку «Орла&Решки», сидя на диване», в которым Новый канал разыгрывает фирменные бутылки среди зрителей нового сезона тревел-шоу. По правилам конкурса, для участия необходимо внимательно посмотреть выпуск «Орел&Решка. Новый сезон» в субботу в 10:00 на Новом канале, посчитать, сколько фирменных бутылок проекта появится за время эфира первого выпуска, сделать селфи на фоне экрана, на котором будет видно хотя бы одну бутылку и прислать в чат-бот Нового канала в мессенджерах Viber и/или Telegram.

Ответы с цифрами и селфи принимаются до 11:00 следующего дня (воскресенья), а победитель определяется в понедельник до 18:00!

Победителем конкурса «Найди бутылку «Орла & Решка», сидя на диване» (эфир 27 марта) стал Владислав Малик. Поздравляем!

Победителем конкурса «Найди бутылку «Орла & Решка», сидя на диване» (эфир 6 марта) стала Екатерина. Фирменная бутылка проекта отправляется к девушке из города Дубно!

Победителем конкурса «Найди бутылку «Орла & Решка», сидя на диване» (эфир 27 февраля) стал Александр!

Победительницей конкурса «Найди бутылку «Орла&Решки», сидя на диване» (эфир 13 февраля) стала зрительница Анна.

Испытайте свою удачи и вы!