Известно имя победителя второй недели конкурса «Найди бутылку «Орла&Решки», сидя на диване»

13 февраля стартовал конкурс «Найди бутылку «Орла&Решки», сидя на диване», в которым Новый канал разыгрывает фирменные бутылки среди зрителей нового сезона тревел-шоу. По правилам конкурса, для участия необходимо внимательно посмотреть выпуск «Орел&Решка. Новый сезон» в субботу в 10:00 на Новом канале, посчитать, сколько фирменных бутылок проекта появится за время эфира первого выпуска, сделать селфи на фоне экрана, на котором будет видно хотя бы одну бутылку и прислать в чат-бот Нового канала в мессенджерах Viber и/или Telegram.

Ответы с цифрами и селфи принимаются до 11:00 следующего дня (воскресенья), а победитель определяется в понедельник до 18:00!

Первый выпуск «Орел&Решка. Новый сезон» вышел в эфире Нового канала 13 февраля, и победительницей конкурса «Найди бутылку «Орла&Решки», сидя на диване» на этой неделе стала зрительница Анна. Поздравляем!

Второй выпуск «Орел & Решка. Новый сезон» вышел в эфире Нового канала 27 февраля, и победителем конкурса «Найди бутылку «Орла&Решка», сидя на диване» на этой неделе стал Александр! Поздравляем!

Третий выпуск «Орел & Решка. Новый сезон »вышел в эфире Нового канала 6 марта. Победителем конкурса «Найди бутылку «Орла & Решка », сидя на диване» стала Екатерина. Фирменная бутылка проекта отправляется к девушке из города Дубно. Поздравляем!

Испытайте свою удачи и вы!