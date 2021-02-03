Video: Юлия Санина и Позитив летят праздновать! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале

Смотрите онлайн Орел и Решка 10 лет АНОНС звездного сезона на Новом канале. Юлия Санина и Позитив вылетают
Новый канал / Орел&Решка. 10 років / Юлия Санина и Позитив летят праздновать! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале
03 февраля

Юлия Санина и Позитив летят праздновать! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале

Кажется, только вчера Алан и Жанна Бадоева снимались в первом выпуске «Орла & Решка» в Барселоне, и вот прошло целых десять лет! Создатели тревел-проекта решили отпраздновать эту дату по-особенному ... и пригласили на роль ведущих звезд. Десять выпусков, десять пар известных артистов, десять интересных и ярких направлений - все это в эфире Нового канала уже с 13 февраля в 10:00!

Юлия Санина и Позитив летят праздновать! Анонс тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале
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