Юлия Санина, ALEKSEEV, Иван Дорн: куда отправились новые ведущие «Орла&Решки»?

Приоткрываем завесу тайны над праздничным сезоном «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале

Появиться в самом популярном украинском тревел-шоу «Орел&Решка» на Новом канале мечтает практически каждый. В 2021 году эта мечта осуществилась сразу у 20-ти звезд — они стали ведущими праздничного сезона «Орел&Решка. 10 лет».

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Первыми в эфир ворвутся Michelle Andrade и Алексей Завгородний (Позитив). В следующих выпусках вы увидите фронтвумен The Hardkiss Юлию Санину и певца ALEKSEEV, музыканта Ивана Дорна и шоумена Александра Гудкова, бывшую ведущую «Хто зверху?» на Новом канале Екатерину Варнаву и шоумена Евгения Бороденко. Кроме того, в шоу возвращается его бывший ведущий — музыкант Коля Серга!

— Собрать звезд было непросто: съемки юбилейного сезона начались после Нового года, артисты в основном отдыхали. Редкие трудоголики отозвались на наш призыв, — с улыбкой рассказала генеральный продюсер «Орла&Решки» Елена Синельникова. — Кстати, по моему наблюдению, быстрее соглашались на съемки те звезды, у которых есть дети — детвора очень любит нашу передачу. А с некоторыми мы, к сожалению, попросту не смогли состыковаться по графикам: у нас очень дальние направления, из-за карантина многих рейсов нет, иногда приходится добираться до локации сутки!

Сезон снимали преимущественно в Южной Америке, но некоторые ведущие попали и в Европу. Например, Ивану Дорну удалось посерфить в Португалии и поймать рыбу-пиявку миногу. Александр Гудков заглядывал под юбки местным бабушкам и ел таранку на берегу океана. А вот ALEKSEEV отправился на родину наркобарона Пабло Эскобара — в колумбийский город Медельин, где ему пришлось бороться со своим страхом.

— У меня страшная фобия высоты! Я даже не знаю, кого стоит благодарить за любезно предоставленную возможность взобраться на огромную скалу Эль-Пеньон-де-Гуатапе, — улыбается музыкант.

Не менее экстремальной получилась и поездка Юлии Саниной — фронтвумен The Hardkiss впервые в жизни спустилась с водопада на веревке!

— Ранее мне приходилось тренироваться с альпинистским снаряжением — готовилась к выступлениям, где нужно было спуститься по восьмиметровому экрану. Но водопад — это не скала, вода все осложняет, — призналась Юлия. — Она лилась прямо на голову, поэтому было немного не по себе — думала, что могу не справиться. Но рядом находились очень крутые профессионалы-альпинисты, которые пели мне песни, подбадривали, говорили, что я amazing (удивительная) — это очень вдохновляло и было похоже на веселую игру.

Смотрите всей семьей праздничный сезон «Орел&Решка. 10 лет» в субботу, 13 февраля, в 10:00 на Новом канале!

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