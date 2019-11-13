Смотрите сериал «Новенька» с 26 ноября в 22:00 на Новом канале.

Знакомьтесь с главным красавчиком школы – Ромой. Девушки от него без ума… Но сам Рома влюбился в новенькую Веру. Теперь парню придется выбирать между любовью и друзьями.