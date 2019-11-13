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13 ноября

Что выберет Рома – любовь или друзей? Анонс сериала «Новенька» на Новом канале

Смотрите сериал «Новенька» с 26 ноября в 22:00 на Новом канале.

Знакомьтесь с главным красавчиком школы – Ромой. Девушки от него без ума… Но сам Рома влюбился в новенькую Веру. Теперь парню придется выбирать между любовью и друзьями.

Что выберет Рома – любовь или друзей? Анонс сериала «Новенька» на Новом канале
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