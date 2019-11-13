26 ноября на Новом канале стартует 20-серийная мелодрама «Новенька». Это рассказ о взрослении, о дружбе и первой любви. Детективный сюжет закручен вокруг проблемы продажи наркотиков в частной школе. Во втором официальном трейлере «Новенької» раскроется одна из главных сюжетных тайн, которую хранит главная героиня Вера.

Смотрите сериал «Новенька» с 26 ноября в 22:00 на Новом канале