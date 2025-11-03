Карта боевых действий в Украине сегодня 31.10.2025

В сети можно отслеживать развитие боевых действий в различных областях Украины в реальном времени. Для этого создана постоянно обновляющаяся онлайн карта боевых действий в Украине.

На карте можно отследить ход боевых действий в Украине, начиная с 19 марта 2022 года.

Известно, что данные для актуализации информации на карте боевых действий принимаются несколько источников: сообщений Генштаба и из отчетов областных военных администраций.

Онлайн-карта воздушных тревог в Украине

Война 2022: Карта линии фронта

Вы можете выбрать карту, которой вам удобнее пользоваться, чтобы отслеживать ход военных действий в разных частях страны.

Также есть карта боевых действий DeepStateMapLive, позволяющая следить за ходом военных действий в Украине, за расположением российских подразделений и их передвижениями.

На этой карте боевых действий есть такие обозначения:

Также можно посмотреть видео, на котором наглядно показано, как менялась карта боевых действий в Украине 2022 года с 24 февраля.