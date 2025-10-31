Starlight Creative здобули нагороду GEMA Awards Global 2025

Роботу Starlight Creative відзначено нагородою GEMA Awards Global, яку вручає The Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences. Престижну професійну відзнаку в категорії «Телебачення на стримінг» команда отримала за трейлер документальної стрічки «Дівія», який змагався з роботами Disney, Netflix та National Geographic.

Щороку GEMA Awards Global відзначає сміливу креативність, невпинну пристрасть і новаторський дух у маркетингу, а її переможці формують глобальну спільноту професіоналів, що рухає індустрію уперед.

«Дівія» — документальний фільм-спостереження режисера Дмитра Грешка про катастрофічний вплив російського вторгнення на природу України та її здатність відновлюватися попри все. Робота Starlight Creative зі стрічкою розпочалася з минулорічного пітчингу Work in Progress Одеського міжнародного кінофестивалю, де команда агентства відзначила проєкт власною нагородою та пакетом маркетингових послуг.

Минулого року Starlight Creative також були серед переможців GEMA Awards Global — агенція отримала нагороду в номінації Key Art за постер до першого українського європейського серіалу «Перевізниця», який увійшов до списку переможців у категорії GEMA TV/Streaming.

«Для нас ця відзнака — підтвердження того, що український креатив резонує у світовому контексті. Ми раді, що можемо показувати силу наших історій і нашої творчості глобальній індустрії», — зазначили у Starlight Creative.

GEMA Awards Global — щорічна премія, яку заснувала The Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences. Це міжнародна платформа, що об’єднує компанії та творців, які формують майбутнє креативу й маркетингу в індустрії розваг.