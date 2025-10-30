Ракеты Кинжал: характеристики и цена сверхзвуковой ракеты

У росии есть немало ракет, которыми она терроризирует Украину. Одна из таких – это «Кинжал», которую оккупанты в 2023 году стали все чаще применять для ударов по Украине. «Кинжал» – это одна из новейших российских ракет, носителем которой является самолет МиГ-31К.

Новый канал расскажет чем опасный «Кинжал», про его основные характеристики ракеты «Кинжал» и цену.

Характеристики ракеты «Кинжал»

Х-47м2 «Кинжал» – это российский новейший гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Это ракета с ядерным или обычным боезарядом.

Эти ракеты значительно быстрее, чем Калибры и Искандеры, они могут лететь с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука, и могут маневрировать в полете. Максимальная скорость «Кинжала» – примерно до 12 000 километров в час.

Дальность полета ракеты – 2 тысячи километров, а в случае запуска с самолета – 3 тысячи километров.

Ракетой в россии начали пользоваться в 2018 году. По габаритам и внешнему виду ракета комплекса «Кинжал» похожа на баллистические ракеты ОТРК «Искандер».

Носителями ракеты «Кинжал» могут быть следующие самолеты:

Самолет МиГ-31К несет одну ракету.

Ту-22М – четыре ракеты.

Ту-160 предусматривается по 4 на каждом из двух барабанов.

Учитывая, что ракеты могут маневрировать на траектории полета, считается, что перехватить их почти нереально.

Поэтому главными преимуществами «Кинжалов» являются:

скорость,

ракету чрезвычайно трудно перехватить,

перед взрывом ракета способна пробивать любую броню.

Вообще «Кинжалы» – это оружие против крупных кораблей и бункеров. Но россия использует эти ракеты против мирных жителей Украины.

По данным Forbes, гиперзвуковая ракета Х-47 «Кинжал» может стоить от 10 млн долларов и выше.

