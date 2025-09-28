Ракеты Калибр: характеристики и цена сверхзвуковой ракеты

В россии много ракет, которыми она терроризирует всю Украину в своей кровавой войне. Мы уже писали о ракете «Кинжал». Еще одна ракета, которую рф часто использует – это крылатая ракета «Калибр». О ее характеристиках и цене расскажет Новый канал.

Ракета «Калибр»

Впервые представили «Калибр» 19 лет назад – на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году. Но назвать «Калибр» чем-то новым и чисто русским нельзя. Эта ракета – обновленная советская разработка ракеты 3М10. Руководство СССР просто скопировало американскую крылатую ракету Tomahawk.

«Калибры» очень универсальны, их можно запускать как с кораблей и подлодок, так и с самолетов и наземных пусковых установок.

Характеристики крылатых ракет «Калибр»

Главная опасная черта «Калибров» – их скорость, а именно: 180 — 240 м/с.

Также то, что ракета идет на малых высотах и фактически может лавироваться с учетом рельефа местности. Это снижает эффективность работы по ней не только украинских систем ПВО, но и ПВО стран НАТО.

Точные характеристики и данные о дальности полетов этих ракет засекречены. Но в открытых источниках сообщают, что дальность по морским целям достигает 375 км, а по наземным – 2,5 тыс. км.

Относительно цены ракеты — информация противоречива, впрочем эксперты отмечают, что средняя стоимость одной составляет ориентировочно $6,5 млн.

