Ту-95 МС: характеристика бомбардировщика-ракетоносца Ту-95

россия активно применяет бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в войне против Украины. Именно им захватчики атакуют мирные украинские города, военные и гражданские объекты. Давай разберемся в чем особенность этого самолета и какие характеристики он имеет.

Самолет Ту-95МС

Первая версия Ту-95 была разработана еще во времена Сталина в 1950-х годах. Ведь в то время у США уже был стратегический бомбардировщик Convair B-36 Peacemaker, который мог добраться до границ СССР. А Советскому Союзу нечего было выставить в противовес американцам.

Главной задачей Ту-95 было поражение стратегических объектов глубоко в тылу врага при любых погодных условиях и независимо от времени суток.

В настоящее время армия россии имеет на своем вооружении более новые версии самолета Ту-95МС и Ту-95МСМ. Они остаются основными стратегическими ракетоносцами Воздушно-космических сил россии.

Ту-95МС: характеристики

Экипаж — семь человек.

Длина — 49,09 м.Высота — 13,2 м.

Размах крыльев — 50,04 м.

Максимальная взлетная масса — около 185 тыс. кг.

Максимальная скорость — 920 км/ч.

Боевая нагрузка — до шести крылатых ракет Х-55/555 во внутренней барабанной установке.

Боевой радиус — 6500 км.

В отличие от Ту-95МСМ, самолет Ту-95МС не может нести более современную крылатую ракету Х-101.

Что отличает модели Ту-95 от других бомбардировщиков? То, что турбины и редукторы четырех двигателей НК-12, имеющих Ту-95, считаются одними из лучших в мире и имеют рекордно высокий коэффициент полезного действия.

Однако это и свои минусы — громкий самолет очень просто заметить в воздухе.

Фото Getty Images

