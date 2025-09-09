Ми віримо, що українське кіно – це більше, ніж мистецтво. Це історії, що формують нашу ідентичність, об’єднують суспільство та відкривають Україну світові. Саме тому цього року компанія Starlight Media стала генеральним інформаційним партнером Національної кінопремії «Золота Дзиґа».

Медіапартнер премії – бренд «Твоє кіно», телеканали якого щодня знайомлять глядачів із сучасними українськими фільмами. Трансляція церемонії нагородження «Золота Дзиґа» відбудеться в ефірі телеканалу «Твоє кіно. Relax» 11 жовтня о 22:00 – аби кожен глядач зміг відчути атмосферу свята українського кіно.

Cейчас смотрят

Національну кінопремію «Золота Дзиґа» вручає Українська кіноакадемія за професійні досягнення у сфері кінематографа.

Для нас особлива честь бути поруч із кінематографічною спільнотою в момент, коли вона відзначає свої найкращі здобутки.