Ракеты Кинжал: характеристики и цена сверхзвуковой ракеты

У росии есть немало ракет, которыми она терроризирует Украину. Одна из таких – это «Кинжал», которую оккупанты в 2023 году стали все чаще применять для ударов по Украине. «Кинжал» – это одна из новейших российских ракет, носителем которой является самолет МиГ-31К.
Новый канал расскажет чем опасный «Кинжал», про его основные характеристики ракеты «Кинжал» и цену.
Х-47м2 «Кинжал» – это российский новейший гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Это ракета с ядерным или обычным боезарядом.
Эти ракеты значительно быстрее, чем Калибры и Искандеры, они могут лететь с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука, и могут маневрировать в полете. Максимальная скорость «Кинжала» – примерно до 12 000 километров в час.
Дальность полета ракеты – 2 тысячи километров, а в случае запуска с самолета – 3 тысячи километров.
Ракетой в россии начали пользоваться в 2018 году. По габаритам и внешнему виду ракета комплекса «Кинжал» похожа на баллистические ракеты ОТРК «Искандер».
Носителями ракеты «Кинжал» могут быть следующие самолеты:
Учитывая, что ракеты могут маневрировать на траектории полета, считается, что перехватить их почти нереально.
Поэтому главными преимуществами «Кинжалов» являются:
Вообще «Кинжалы» – это оружие против крупных кораблей и бункеров. Но россия использует эти ракеты против мирных жителей Украины.
По данным Forbes, гиперзвуковая ракета Х-47 «Кинжал» может стоить от 10 млн долларов и выше.
Фото — howstuffworks.com