Онлайн-карта воздушных тревог в Украине — где есть угроза обстрела с воздуха

Карта воздушных тревог в Украине доступна в формате онлайн. Теперь всего в один клип можно проверить статус сирен во всех областях страны одновременно. Смотри в нашем материале, где в Украине воздушная тревога – карта воздушных тревог дает возможность понимать ситуацию в режиме онлайн

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в официальном аккаунте в Telegram сообщил, что три украинских разработчика создали онлайн-карты воздушных тревог, где можно просматривать статус сирен во всех областях одновременно.

Где смотреть воздушные тревоги в режиме онлайн на карте

Онлайн-карта воздушных тревог от разработчика @gm 

Воздушные тревоги в режиме онлайн во всех областях Украины можно смотреть на карте от разработчика @gm. Для доступа к ней переходи по ссылке: https://war.ukrzen.in.ua/alerts/

Онлайн-карта воздушных тревог от разработчика Вадима Клименко

Воздушные тревоги в режиме онлайн во всех областях Украины можно смотреть на карте от разработчика Вадима Клименко. Для доступа к ней переходи по ссылке: https://vadimklimenko.com/map/

Онлайн-карта воздушных тревог от разработчика ArgoPrep

Воздушные тревоги в режиме онлайн во всех областях Украины можно смотреть на карте от разработчиков украинского офиса ArgoPrep. Для доступа к ней переходи по ссылке: https://alarmmap.online/

ВАЖНО!

Онлайн-карты воздушных тревог в Украине автоматически обновляются с интервалом в 15-20 секунд. Таким образом на вышеуказанных сайтах можно смотреть статус сирен во всех областях одновременно. Актуальная информация доступна всего в один клик!

Приложение «Воздушная тревога»: оповещение о сиренах по городам и областям в режиме реального времени

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины также напомнили, что компании Ajax Systems и Stfalcon создали удобное мобильное приложение «Воздушная тревога». В настройках можно выбрать конкретную область или город, и получать оповещение о включении и выключении сирен. Приложение доступно Google Play и App Store.

