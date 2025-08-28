Пост генерального продюсера Нового канала разделят два человека: что известно

Теперь сериальным направлением станет заниматься Виталий Е, за развлекательный контент будет отвечать Татьяна Бесчастная. Ранее пост генерального продюсера Нового канала занимала Саша Ткаченко

Пост генерального продюсера Нового канала разделят два человека

В менеджменте Нового канала произошли изменения. Саша Ткаченко ушла с должности генерального продюсера, ее обязанности разделили между двумя людьми – Виталием Е и Татьяной Бесчастной. В фокусе команды – создание качественного национального продукта, сочетание телеэфира и цифровых платформ, а также поиск новых форматов, отвечающих интересам современного зрителя.

– Разделение должностей – это естественное распределение двух направлений – скриптед и нон-скриптед (формат на основе сценария и формат без сценария – прим. ред.). Присоединившиеся к команде НК коллеги Виталий Е и Татьяна Бесчастная имеют глубокую экспертизу в своих направлениях. Виталий будет отвечать за производство скриптед-контента, Татьяна – за производство нон-скриптед-проектов, – говорит директор Нового канала Ирина Ваховская. – Мы очень благодарны Саше Ткаченко за многолетнюю плодотворную самоотверженную и высокопрофессиональную работу в команде Нового канала. Далее Виталий и Татьяна будут развивать наши стратегические направления.

Татьяна Бесчастная – журналист-международник по образованию, начинала как репортер новостей, а затем прошла путь от редактора и сценариста до креативного и исполнительного продюсера, работая над студийными шоу, реалити, документальными историями и рекламными кампаниями.

– Новый канал – это главный развлекательный канал страны, поэтому ключевая цель для меня – сделать так, чтобы он и дальше оставался главной площадкой для просмотра такого контента. Я хочу, чтобы зрители каждый раз, включая наш канал или смотря проекты онлайн, чувствовали: это о них, об их жизни, мечтах и эмоциях. Ведь сила Нового канала – в нашей команде, которая каждый день создает эти истории вместе со зрителями, – поделилась Татьяна Бесчастная. – Важно сохранить узнаваемую ДНК канала – юмор, драйв и человечность, но в то же время смело тестировать инновационные форматы и рисковать с новыми проектами. Мы двигаемся в направлении более интерактивного контента, поэтому продолжаем активно интегрировать социальные сети с телевидением, создавать контент, который живет не только в эфире, но и в цифровом пространстве. И, конечно, развиваем собственное украинское производство – наши зрители хотят видеть себя, свои истории, своих героев. Хочу, чтобы Новый канал и дальше задавал тренды и был пространством, где рождаются новые звезды и новые смелые истории, которые вдохновляют.

Виталий Е – креативный продюсер кино-сериального направления Нового канала, отныне именно он и будет его возглавлять.

– Моя главная цель – сделать все, чтобы Новый канал продолжал ассоциироваться с самыми качественными и яркими развлекательными проектами, показать, что украинский продукт может быть конкурентоспособным не только на внутреннем рынке, но и по всему миру, – говорит Виталий Е. – Сейчас наш приоритет – сериалы, при просмотре которых зритель будет чувствовать себя в теплом кругу друзей и родственников. Уже сейчас мы готовим две новые комедийные премьеры – «Любов, як вона є» и «Сім’я по неділях», и нам не терпится познакомить зрителей с героями, уже успевшими стать для нас родными.

