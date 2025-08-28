Пост генерального продюсера Нового канала разделят два человека: что известно

Теперь сериальным направлением станет заниматься Виталий Е, за развлекательный контент будет отвечать Татьяна Бесчастная. Ранее пост генерального продюсера Нового канала занимала Саша Ткаченко
В менеджменте Нового канала произошли изменения. Саша Ткаченко ушла с должности генерального продюсера, ее обязанности разделили между двумя людьми – Виталием Е и Татьяной Бесчастной. В фокусе команды – создание качественного национального продукта, сочетание телеэфира и цифровых платформ, а также поиск новых форматов, отвечающих интересам современного зрителя.
– Разделение должностей – это естественное распределение двух направлений – скриптед и нон-скриптед (формат на основе сценария и формат без сценария – прим. ред.). Присоединившиеся к команде НК коллеги Виталий Е и Татьяна Бесчастная имеют глубокую экспертизу в своих направлениях. Виталий будет отвечать за производство скриптед-контента, Татьяна – за производство нон-скриптед-проектов, – говорит директор Нового канала Ирина Ваховская. – Мы очень благодарны Саше Ткаченко за многолетнюю плодотворную самоотверженную и высокопрофессиональную работу в команде Нового канала. Далее Виталий и Татьяна будут развивать наши стратегические направления.
Татьяна Бесчастная – журналист-международник по образованию, начинала как репортер новостей, а затем прошла путь от редактора и сценариста до креативного и исполнительного продюсера, работая над студийными шоу, реалити, документальными историями и рекламными кампаниями.
– Новый канал – это главный развлекательный канал страны, поэтому ключевая цель для меня – сделать так, чтобы он и дальше оставался главной площадкой для просмотра такого контента. Я хочу, чтобы зрители каждый раз, включая наш канал или смотря проекты онлайн, чувствовали: это о них, об их жизни, мечтах и эмоциях. Ведь сила Нового канала – в нашей команде, которая каждый день создает эти истории вместе со зрителями, – поделилась Татьяна Бесчастная. – Важно сохранить узнаваемую ДНК канала – юмор, драйв и человечность, но в то же время смело тестировать инновационные форматы и рисковать с новыми проектами. Мы двигаемся в направлении более интерактивного контента, поэтому продолжаем активно интегрировать социальные сети с телевидением, создавать контент, который живет не только в эфире, но и в цифровом пространстве. И, конечно, развиваем собственное украинское производство – наши зрители хотят видеть себя, свои истории, своих героев. Хочу, чтобы Новый канал и дальше задавал тренды и был пространством, где рождаются новые звезды и новые смелые истории, которые вдохновляют.
Виталий Е – креативный продюсер кино-сериального направления Нового канала, отныне именно он и будет его возглавлять.
– Моя главная цель – сделать все, чтобы Новый канал продолжал ассоциироваться с самыми качественными и яркими развлекательными проектами, показать, что украинский продукт может быть конкурентоспособным не только на внутреннем рынке, но и по всему миру, – говорит Виталий Е. – Сейчас наш приоритет – сериалы, при просмотре которых зритель будет чувствовать себя в теплом кругу друзей и родственников. Уже сейчас мы готовим две новые комедийные премьеры – «Любов, як вона є» и «Сім’я по неділях», и нам не терпится познакомить зрителей с героями, уже успевшими стать для нас родными.
