Пойти на мирную акцию и стать донором крови: звезды Нового – о планах на День Независимости

Ведущий «Хто зверху?», капитан в «Хто знає?» Владимир Дантес, актер сериалов «Будиночок на щастя», «Любов, як вона є» Назар Заднепровский и звезда реалити «Мамо, ваш вихід!» Андрей Черепущак рассказали, как проведут государственный праздник

В это воскресенье мы отмечаем День Независимости – праздник, ставший для нас символом свободы и борьбы за будущее. Сегодня, как никогда, время гордиться, любить, объединяться, вдохновляться и помогать! Ведь наше завтра творится уже сейчас благодаря действиям и непокоренной вере. Поэтому 24 августа поздравьте себя и страну донатом, а если встретите военных на улице – поблагодарите. По случаю праздника звезды проектов Нового канала поделились мыслями о Дне Независимости.

Владимир Дантес, ведущий шоу «Хто зверху?» и капитан команды в «Хто знає?»

– Для меня как для харьковчанина всегда существовали две важнейшие даты государственных праздников: 23 августа – День Харькова и 24 августа – День Независимости. Раньше это были веселые дни, которые ассоциировались с фейерверками, концертами, чем-то беззаботным. А сейчас это дни, когда хочется провести время с семьей, пойти на акцию поддержки военнопленных, просто увидеть военных на улице и сказать «спасибо», поговорить с ними. Ведь за все время существования Украина постоянно борется за свою независимость. Да, мы независимы, но почему-то всегда должны это доказывать. И эта независимость никогда не дается нам просто так. У нас есть только мы. Надеяться стоит только на себя, – говорит Владимир. – На самом деле это будет первый выходной после съемок шоу «Хто зверху?» Думаю, я просто буду отдыхать. Возможно, встречусь с друзьями и схожу на акцию, ведь в такой день особенно важно напоминать о наших военнопленных. Очень хочется провести этот день тихо, да и не чувствую необходимости куда-то уезжать. Хочется быть дома. Верю, что придет время, когда сможем громко праздновать, но не сейчас.

Назар Заднепровский, актер сериалов «Будиночок на щастя» и «Любов, як вона є»

– Для меня этот праздник означает, что Украина состоялась как независимое государство. Украина живет! Раненая, избитая, но она живет назло нашим врагам. Этот праздник на 100% гарантирует, что Украина будет жить по-Новому. И все новые достижения будут 100% освещаться на Новом канале, – уверен Назар. – 24 августа я буду поздравлять с Днем Независимости нашу героическую Одессу! Имею честь выступать на праздничных концертах с друзьями «Дизель Шоу». И обязательно поздравлю любимую жену с днем рождения: Бог подарил мне Ирину и независимость Украины в один день.

Андрей Черепущак, ведущий реалити «Мамо, ваш вихід!»

– Независимость – это прежде всего свобода. Самое главное, чтобы наша страна была свободной, чтобы она не зависела от других стран. Мы доказали всему миру, какие мы сильные, и что можем за себя постоять! – говорит Андрей. – В этом году в День Независимости я буду участвовать в благотворительной акции по сдаче крови. Всем очень рекомендую становиться донорами и тоже приобщаться к таким акциям. Ведь кровь надо сдавать всегда. А тем более, если вы можете кому-то помочь.

