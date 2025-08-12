Актриса Лера Фокина рассказала о коллекции винила

Актриса комедийного сериала Нового канала «Любов, як вона є», премьерные серии которого зрители увидят уже осенью, рассказала, какие у нее есть пластинки

Легкое потрескивание иглы, скользящей по дорожкам пластинки, глубокий и насыщенный звук, в котором слышны малейшие нюансы исполнения. А если это еще и лимитированная коллекция, то осознание того, что обладаешь чем-то уникальным, гарантировано. Эта живая энергетика и невероятная эстетика винилового проигрывателя пленила сердца меломанов и заставляет людей по всему миру превращать прослушивание музыки в целый ритуал. 12 августа отмечают День виниловых пластинок. Среди украинских актрис есть человек, который может говорить о виниле часами – это звезда сериала Нового канала «Любов, як вона є» Лера Фокина.

– Первая пластинка и виниловый проигрыватель вместе с ней у меня появились три года назад. Это был подарок моей лучшей подруги на один из праздников. И первой пластинкой в моей коллекции стала группа The Beatles с альбомом Yellow Submarine. Почему именно она? Потому что подружке понравилась сине-желтая обложка (смеется). Я люблю The Beatles, но не ярый фанат. Впрочем, это было очень символично и прикольно, – вспоминает Лера Фокина. – Подруга тогда сделала мне стратегический подарок, потому что обеспечила себя идеями презентов на все праздники на годы вперед. Всегда, в любой непонятной ситуации, можно просто подарить еще одну пластинку (улыбается).

За три года коллекция винила актрисы значительно пополнилась и стала своеобразным дневником путешествий и полученных в них эмоций.

– Сейчас в моей коллекции 20 пластинок, но я не планирую останавливаться. Особенно ценны для меня те, которые привожу домой из путешествий. Например, Florence and the Machine – альбом Dance Fever я купила, когда была в Париже, – рассказывает Лера. – А недавно летела домой через Будапешт и там приобрела две пластинки: Cigarettes After Sex и Vivaldi «Времена года». Это был очень смешной тандем, ведь Vivaldi и Cigarettes After Sex, я думаю, вместе никогда нигде не стояли (смеется). Но я люблю и эту группу, и классическую музыку. А «Времена года» давным-давно хотела иметь в коллекции.

Винил для Леры – это еще и особый способ хранить тёплые воспоминания о близких, ведь теперь пластинки ей дарят довольно часто.

– Моя мама на прошлый день рождения подарила пластинку Sade – The Best of Sade. Буквально накануне мы с ней говорили, как я сейчас люблю их слушать. И на следующий день мы вместе поехали в торговый центр, и первое, что увидели, когда вошли внутрь, был стенд с пластинками. И там стояла Sade. Мама мне ее купила, это было очень приятно, я обожаю эту пластинку, ставлю ее постоянно, – рассказывает Лера Фокина. – Еще у меня есть пластинка с саундтреками к фильму «Вавилон» с Марго Робби и Брэдом Питтом. Ее мне подарил на день рождения друг, мы с ним очень любим этот фильм. Я ему говорила: «Как было бы круто иметь пластинку со всеми этими саундтреками, потому что музыка к фильму просто невероятная!» И на день рождения он подарил эту пластинку из лимитированной коллекции. Каждый раз она возвращает меня воспоминаниями в просмотр фильма. Очень много для меня значит.

В коллекции актрисы нашлось место и для мировых звезд, и любимых украинских исполнителей.

– Еще из подаренных у меня есть Adele – «30», две пластинки Billie Eilish: ее последний альбом Hit Me Hard and Soft и второй альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Также есть Оlafur Arnalds – это исландский композитор, минималист, обожаю его музыку. Есть Black Pumas и Tom Odell – Monsters. А из украинских – «Бумбокс» и Latexfauna. Кстати, пластинку Latexfauna я купила после их концерта в Киеве, – вспоминает Лера. – А еще есть пластинка с лучшими рождественскими песнями Francis Sinatra. Это просто мастхев перед Рождеством и Новым годом, ведь он всегда создает определенное настроение.

