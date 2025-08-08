Назар Задніпровський, Андрій Ісаєнко та Ярослав Шахторін поділилися формулами акторського щастя

Актеры Назар Заднепровский, Андрей Исаенко и Ярослав Шахторин, сыгравшие в комедийном сериале Нового канала, премьерные серии которого зрители увидят уже осенью, поделились формулами актерского счастья

Для кого-то счастье – это аромат утреннего кофе и шелест страниц новой книги, которой можно насладиться в тишине, а еще – объятия родного человека и детский смех за семейным столом. Кто-то видит счастье в победах и достижении самых смелых целей. В мире даже придумали особый праздник под названием «Счастье есть!», который ежегодно отмечают 8 августа, чтобы каждый мог рассказать о своем. Три актера сериала Нового канала «Любов, як вона є» точно сойдутся в одном – работа над этим проектом стала для них тем самым моментом актерского счастья.

«Любов, як вона є»: осенью на Новом канале – скетчком о буднях большой семьи

Назар Заднепровский, актер сериалов «Будиночок на щастя» и «Любов, як вона є»

– Самый счастливый момент во время съемок «Любов, як вона є» – это первый съемочный день! В наше тяжелое время получить приглашение сниматься в новом большом и классном проекте – настоящее счастье! Спасибо за доверие Новому каналу и IQ Production. Работать в команде с лучшими актерами Украины под руководством режиссера Сергея Атрощенко (кто работал с ним, тот знает, о чем я) – это и есть самые счастливые моменты актерской жизни!

Андрей Исаенко, актер сериала «Любов, як вона є»

– Сразу вспоминаю момент, когда мы с Катей Кузнецовой не могли снять сцену без слов, где мы, как супруги, просто должны были сидеть и смотреть телевизор. Сцена длилась всего 30 секунд, а мы снимали ее полчаса. Потому что не могли удержаться и смеялись до слез. А когда смеешься, чувствуешь себя счастливым!

Ярослав Шахторин, актер сериала «Любов, як вона є»

– Самый счастливый момент – это момент утверждения на роль, тогда я начал подготовку: сбросил 12 килограмм и отрастил волосы. Конечно, запомнился первый съемочный день. Я впервые оказался в такой творческой атмосфере и релаксе, когда ты заходишь на площадку, играет музыка (я ее потом постоянно шазамил), и все люди находятся в полном покое и желании сделать свою работу как можно лучше. А еще из интересного – по сюжету я отец двоих детей, и один ребенок все время плакал. Помню крайний съемочный день в нашей квартире, и мама этого ребенка говорит: «А вы просто поверните ее от себя ко всему происходящему вокруг, она переключит внимание и не будет плакать». Я переворачиваю – и она не плачет. Ну, и где этот совет был раньше?! (смеется).

