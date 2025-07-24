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Награды Нового канала: подборка самых престижных наград НК за годы существования

Подборка самых престижных наград Нового Канала за годы существования

15 июля Новому каналу исполняется 27 лет! Вместе с тобой мы уже много через что прошли: становление Украины, утра перед и после школы, несколько революций, ожидания вечерних сериалов и начало полномасштабного вторжения россии. Но самое главное – мы жили и будем жить ярко и по-новому!

Для нас очень важна твоя оценка и мнение относительно нашего развития и работы. В честь праздника, мы собрали подборку наград Нового канала, чтобы напомнить друг другу о нашей общей любви и успешной работе.

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Самые престижные награды Нового канала за годы существования: подробности

2000, 2001 годы – Программа Подъем – дважды победитель Национальной телевизионной премии «Телетриумф» как лучшая информационно-развлекательная программа.

2004 год – Новый канал получил четыре награды в области телевидения «Телетриумф». В частности, лучшим ведущим развлекательной программы жюри признало Юрия Горбунова (шоу «Один за всiх»), лучшим документальным фильмом стала лента Александра Ткаченко «Незалежнiсть. Український варiант». Отдельную награду за личный вклад в развитие телевидения вручили ведущей программы «25 кадр» Татьяне Цимбал. В номинации «Актер» за работу в телесериале «Завтра буде завтра» награжден Народный артист Украины Богдан Ступка.

2012 год – страница «Ревізор» в Facebook попала в Книгу рекордов Украины в категории «СМИ/массовые мероприятия» как самая посещаемая страница проекта украинского телеканала в социальной сети Facebook или народное признание в социальной сети Facebook. Количество посетителей страницы к концу 2012 года составило более 44 тысяч.

2012 год – «Телетріумф» за «Ревізор». Это первое большое отличие программы.

2018 год – «Ревізор» и «Страсти за Ревизором» получили еще три «Телетріумфа».

2020 год — сериал «Перші ластівки» завоевал золото в номинации «TV Project – Typography» за свои проморолики с смеющимися татуировками. А также:

пять серебряных медалей в следующих номинациях:

– TV Program – Logo,

– TV Program / Film Promo – Promo Spot: Motion Graphics, Moving Image, Video,

— Program / Film Promo — Open / Titles,

– Program / Film Promo – Miscellaneous Design,

– Motion Graphics – Title Design & Motion Graphics of Film/Series.

Таким образом, промо, разработанное маркетинг-директором Нового канала Ольгой Балабан, креативным директором группы ТВ-брендов Александром Антоновым и командой диджитал-отдела Нового канала, заняло топовые позиции в шести номинациях!

2022 год – Promax Awards: Global Excellence 2022 – Золото и две серебряные награды получил Starlight Creative – маркетинговая команда Starlight Media.

 

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Публикация от Новий канал (@novy_channel)

2024 год – в шорт-лист первой Премии Гильдии сценаристов Украины, в номинацию «Лучший сценарий комедийного сериала» вошли сразу два проекта от Нового канала – ситком о перспективной молодежи и украинском селе «Голова» и скетчком об отношениях на расстоянии во время войны «Зв’язок».

2024 год – ситком Нового канала «Голова» получил премию Гильдии сценаристов Украины в номинации «Лучший сценарий комедийного сериала».

2025 год – второй сезон сериала «Голова» стал лауреатом Второй Премии Гильдии Сценаристов Украины 2025. Он получил награду в номинации «Лучший сценарий комедийного сериала» – авторы сценария: Стас Хейло, Андрей Кукса, Контелев Дима, Слава. Напомним, что второй сезон «Головы» – это продолжение истории о прогрессивных студентах, взявшихся за развитие села Антоновка.

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