Подборка самых престижных наград Нового Канала за годы существования

15 июля Новому каналу исполняется 27 лет! Вместе с тобой мы уже много через что прошли: становление Украины, утра перед и после школы, несколько революций, ожидания вечерних сериалов и начало полномасштабного вторжения россии. Но самое главное – мы жили и будем жить ярко и по-новому!
Для нас очень важна твоя оценка и мнение относительно нашего развития и работы. В честь праздника, мы собрали подборку наград Нового канала, чтобы напомнить друг другу о нашей общей любви и успешной работе.
2000, 2001 годы – Программа Подъем – дважды победитель Национальной телевизионной премии «Телетриумф» как лучшая информационно-развлекательная программа.
2004 год – Новый канал получил четыре награды в области телевидения «Телетриумф». В частности, лучшим ведущим развлекательной программы жюри признало Юрия Горбунова (шоу «Один за всiх»), лучшим документальным фильмом стала лента Александра Ткаченко «Незалежнiсть. Український варiант». Отдельную награду за личный вклад в развитие телевидения вручили ведущей программы «25 кадр» Татьяне Цимбал. В номинации «Актер» за работу в телесериале «Завтра буде завтра» награжден Народный артист Украины Богдан Ступка.
2012 год – страница «Ревізор» в Facebook попала в Книгу рекордов Украины в категории «СМИ/массовые мероприятия» как самая посещаемая страница проекта украинского телеканала в социальной сети Facebook или народное признание в социальной сети Facebook. Количество посетителей страницы к концу 2012 года составило более 44 тысяч.
2012 год – «Телетріумф» за «Ревізор». Это первое большое отличие программы.
2018 год – «Ревізор» и «Страсти за Ревизором» получили еще три «Телетріумфа».
2020 год — сериал «Перші ластівки» завоевал золото в номинации «TV Project – Typography» за свои проморолики с смеющимися татуировками. А также:
пять серебряных медалей в следующих номинациях:
– TV Program – Logo,
– TV Program / Film Promo – Promo Spot: Motion Graphics, Moving Image, Video,
— Program / Film Promo — Open / Titles,
– Program / Film Promo – Miscellaneous Design,
– Motion Graphics – Title Design & Motion Graphics of Film/Series.
Таким образом, промо, разработанное маркетинг-директором Нового канала Ольгой Балабан, креативным директором группы ТВ-брендов Александром Антоновым и командой диджитал-отдела Нового канала, заняло топовые позиции в шести номинациях!
2022 год – Promax Awards: Global Excellence 2022 – Золото и две серебряные награды получил Starlight Creative – маркетинговая команда Starlight Media.
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2024 год – в шорт-лист первой Премии Гильдии сценаристов Украины, в номинацию «Лучший сценарий комедийного сериала» вошли сразу два проекта от Нового канала – ситком о перспективной молодежи и украинском селе «Голова» и скетчком об отношениях на расстоянии во время войны «Зв’язок».
2024 год – ситком Нового канала «Голова» получил премию Гильдии сценаристов Украины в номинации «Лучший сценарий комедийного сериала».
2025 год – второй сезон сериала «Голова» стал лауреатом Второй Премии Гильдии Сценаристов Украины 2025. Он получил награду в номинации «Лучший сценарий комедийного сериала» – авторы сценария: Стас Хейло, Андрей Кукса, Контелев Дима, Слава. Напомним, что второй сезон «Головы» – это продолжение истории о прогрессивных студентах, взявшихся за развитие села Антоновка.