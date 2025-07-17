Все о Новом канале: 27 интересных фактов за 27 лет существования канал

27 лет назад, 15 июля 1998 года, на украинском телепространстве появился Новый канал, без которого уже невозможно представить медийный мир! Мы подготовили 27 любопытных фактов о телеканале, его звездах и создателях

27 интересных фактов про Новый канал

1. Итак, в день рождения Нового канала, 15 июля 1998 года, жители Киева увидели первый прямой эфир программы «Студия», который вели Лидия Таран и Анастасия Образцова.

2. Самое масштабное шоу телеканала за всю историю его существования – «Фабрика зірок», четыре сезона которой открыли для Украины немало звезд. Проект дал старт творческой карьере Даши Астафьевой, Макса Барских, Евы Бушминой (LAYAH), Регины Тодоренко, Светланы Тарабаровой, Ольги Цыбульской, Стаса Шуринса, Владимира Дантеса, Вадима Олейника, MamaRika, Димы Кадная (Kadnay), Коли Серги, Бориса Апреля (Зианджа), Евгения Толочного (вокалист группы «Скрябин») и многих других популярных артистов. Продюсерами «Фабрики» были Юрий Никитин, Наталья Могилевская, Константин Меладзе и Сергей Кузин.

3. Легендарное утреннее шоу Нового канала «Подъем!» просуществовало в эфире 15 лет! За это время ведущими программы были: Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Слава Фролова, Сергей Армишев, Снежана Егорова, Степан Казанин, Анастасия Касилова, Анна Седокова, Максим Нелипа, Андрей Доманский, Олег Панюта, Фоззи, Сергей Притула, Ольга Фреймут, Александр Педан, Ольга Цыбульская, Андрей Шабанов, Роман Скрыпин, Юлия Ковалева, Вячеслав Соломка, Александр Скичко, Алена Мусиенко, Татьяна Ожелевская, Егор Калейников.

4. 12 лет подряд Новый канал говорил бархатным голосом Алексея Сафина. В свободное от работы время бренд-войс телеканала рассекал на байке вместе с супругой (кстати, она тоже работаела на Новом), а также играл диджей-сеты на виниле в столичных клубах.

С 2021 голосом Нового канала стал Влад Волошин – профессиональный диктор и телеведущий, один из лучших голосов нашей страны.

– Мы провели фокус-группы, в которых тестировали более шести профессиональных голосов. Влад лучше всех подошел по тембру и тональности. Он принес в анонсы и промо особую интонацию, потому что каждую фразу пропускает через смыслы, играет голосом, – отметила маркетинг-директор Нового канала Ольга Балабан. – Влад не просто начитывает написанные тексты, он мгновенно адаптирует их, добавляет народность с помощью классных аутентичных слов. И в итоге новости Нового хочется смотреть и смотреть!

5. Вы знаете, что Новый канал первый в Украине показал индийское кино? Стоит отметить, что в начале 2000-х закупить пакет таких фильмов – весьма смелый эксперимент, который обернулся высокими рейтингами! А уже после Нового индийские фильмы начали закупать и остальные телеканалы.

Новому каналу – 20 лет! Свой День рождения канал встретил в новой «одежде»

6. За 26 лет у Нового канала поменялись четыре слогана. Первый – «Дивись на світ по-новому», существовал с 2003 по 2005 год. Второй – «Життя яскраве», с 2005 до 2014-го. В 2013 году Новый канал уверенно заявил: «Тут весело!» А с 2014 года слоганом телеканала был – «Давай жити разом». С 2023 года Новый канал вернулся к уже знакомому зрителям слогану «Дивись на світ по-Новому». Потому что сейчас вся наша страна каждый день учится это делать.

7. Самые известные «долгожители» Нового канала – шеф-редактор и соведущая проекта «Ревизор с Тищенко» Анна Жижа, работающая на телеканале 11 лет. А еще – Александр Педан, Сергей Притула и Ольга Фреймут, пришедшие на Новый в 2008 году. Еще один эфирный «долгожитель» Нового – ведущая и автор проектов «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь. Ее трудовая книжка хранится на Новом канале уже восьмой год.

8. Немногие знают о том, что старт творческой карьеры известного дизайнера Андре Тана состоялся на Новом! Изначально он работал стилистом канала. Потом стал ведущим проекта «Жертва моды», где превращал обычных прохожих в украинских Джей Ло, Бритни Спирс и других звезд мирового масштаба.

9. Новый – первый в Украине телеканал, который заслужил золотую кнопку YouTube. Официальный канал Нового на YouTube получил это почетное диджитал-признание за первый миллион подписчиков. Сейчас их, кстати, уже больше 1 миллиона 900 тысяч. Всего у Нового три кнопки. Еще есть серебряная, которую дают за 100 тысяч подписчиков. Ее получил проект «Ревизор».

10. На сегодняшний день в штате телеканала насчитывается 537 человек. Это люди, которые отвечают за уникальную атмосферу и контент Нового – от логистов, инженеров и уборщиц до операторов, режиссеров, стилистов, продюсеров и телеведущих.

11. Первый дом Нового канала – офис на улице Нагорная, 24/1. В самом начале он занимал четверть этажа офисного помещения – 15 кабинетов и одна небольшая студия.

12. Сегодня офис Нового канала расположен в центре города, на улице Тургеневской. Он «разросся» до просторного 6-этажного здания с современными опенспейсами и многофункциональной телестудией.

13. 24 «Телетриумфа». Именно такое количество почетных статуэток получили проекты, люди бэкстейджа и лица Нового канала за все время его существования. К слову, этот год выдался особо урожайным: пять наград в расширенной линейке номинаций в рамках престижной церемонии.

14. Новый канал – активный пользователь соцсети Instagram. На аккаунте @novy_channel регулярно появляются эксклюзивные фото и видео из жизни ведущих и героев телепроектов.

15. Знали ли вы, что знаменитый логотип Нового канала за границей идентичен знаку водородной бомбы? В свое время, обнаружив это совпадение, топ-менеджеры канала решили, что, возможно, нужно сменить в лого украинскую «Н» на латинскую «N»? Но поняли, что в этом нет смысла: тогда это был бы знак нейтронной бомбы! Позже, узнав о Новом канале, зарубежные медиапартнеры перестали удивляться «бомбе» на телерынке.

16. В 2018 году на экраны вернулся известный проект Нового канала «Кто против блондинок?» Он появился в 2009 году, и тогда его вел Андрей Доманский. А осенью 2018 года его ведущей шоу стала… Леся Никитюк!

17. Любовь на Новом канале – есть! С начала существования телеканала семьями стали десятки пар новоканальцев. В том числе и лица канала! Так, к примеру, в 2015 году телеведущий Сергей Притула женился на сотруднице канала Екатерине, с которой познакомился, работая на «Подъеме». В 2017 году Катерина Притула подарила ему дочь Соломию. Еще одна супружеская пара Нового канала – журналисты проекта «Заробітчани» Максим Узол и Оля Манько. В прошлом году эксперт проекта «Страсти по Ревизору» Наталья Цоцка вышла замуж за оператора Нового канала Александра Резниченко. А телеведущая Ольга Фреймут и генеральный директор Нового канала Владимир Локотко счастливы в браке, в котором родилось двое детей – сын Валерий и дочь Евдокия.

18. Весной 2018 года популярное игровое шоу «Хто зверху?» поставило личный рекорд! Шестой сезон стал самым «смотрибельным» за всю историю существования проекта – доля зрителей в возрасте от 14-ти до 49-ти лет в городах +50тыс. составила 12,53%! За прошедшие годы соведущими Сергея Притулы были Ольга Фреймут и Екатерина Варнава. Сейчас капитан женской команды – Леся Никитюк.

19. «Ревизор» и пост-шоу «Страсти по Ревизору» – авторские проекты Нового канала. За 9 лет в эфире социальное реалити стало неофициальным обучающим пособием для украинских отельеров и рестораторов, а также создало тренд на «ревизорский» формат, который подхватили другие каналы. За историю проекта ведущими «Ревизора» были Ольга Фреймут и Вадим Абрамов.

20. На свой 20-й день рождения Новый канал получил прекрасный подарок – масштабный ребрендинг! Команда дизайнеров телеканала разработала и реализовала современную айдентику, логотип, ребята обновили дизайн сайта и даже создали собственный шрифт – New Channel Font!

21. Instagram Нового канала имеет найбольшее количество подписчиков среди развлекательных телеканалов Украины по состоянию на июль 2025 года. На нас подписано более миллиона человек! Спасибо, наши любимые читатели и зрители, за вашу поддержку.

22. 24 февраля 2022 года, когда россия совершила полномасштабное нападение на Украину, Новый канал отошел на время от развлекательного контента на сайте и в соцсетях. Мы создали отдельную рубрику: «Військові новини», а впоследствии «#Добріісторії» – истории о волонтерах и обычных украинцах, которые всеми силами пытались помочь своей стране.

23. После начала полномасштабной войны Новый канал снял более пяти развлекательных проектов и продолжает это делать и сейчас. А все для того, чтобы радовать своего зрителя и поддерживать друг друга.

24. С 2000 по 2025 год Новый канал получил более 18 наград за свою работу и развитие. Все это благодаря любимым зрителям!

25. 2024 года ситком Нового канала «Голова» получил премию Гильдии сценаристов Украины в номинации «Лучший сценарий комедийного сериала».

26. Новый канал имеет четкую социальную позицию: поддержка независимой свободной Украины, помощь всем нуждающимся и поддержка равных прав человека. В наших проектах «Поле», «Єпитання», «Хто Знає?», «Розсміши коміка по-новому» принимают участие военные и ветераны войны. Кроме того, Новый канал поддерживает и тех военных, которые находятся в реабилитационных центрах. К примеру, в мае 2024 года Новый канал устроил квиз-шоу «Поле» для военнослужащих, которые восстанавливаются после ранений в центре RECOVERY в Черкассах. Также в квиз-шоу «Поле» могли поиграть защитники, проходящие реабилитацию в полтавском и днепровском центрах сети RECOVERY.

Стоит отметить и то, что каждый год Новый канал поддерживает месяц Прайда. Как в своем телеэфире, так и на сайте, и в соцсетях.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Серіали, реаліті та серіаліті (@novy_se.reals)

27. 2025 года второй сезон сериала «Голова» стал лауреатом Второй Премии Гильдии Сценаристов Украины 2025. Он получил награду в номинации «Лучший сценарий комедийного сериала» – авторы сценария: Стас Хейло, Андрей Кукса, Контелев Дима, Слава. Напомним, что второй сезон «Головы» – это продолжение истории о прогрессивных студентах, взявшихся за развитие села Антоновка.

Твой Новый канал!