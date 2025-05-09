Заміський Парк тварин «ХІІ Місяців» відкриває 10-й ювілейний сезон

Гості зможуть побачити понад 200 тварин зі всієї планети, власноруч погодувати африканських жирафів та єдиного в Україні носорога Арчибальда, погуляти казковим «діснеївським» замком, відпочити біля басейну та пограти на дитячих майданчиках

Заміський парк щасливих тварин «XII Місяців», що знаходиться в с. Демидів у 25 км від Києва цього року святкує свій 10 день народження та відкриває новий ювілейний сезон.

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У 2015 році під Києвом зʼявився перший та найбільший в Україні приватний зоопарк, що був побудований на території в 16 га за європейськими стандартами, з власним казковим замком, подібним до замку Сплячої красуні у Disneyland, озером з фонтаном, зграєю рожевих фламінго та великою родиною тварин, птахів та риб. За 10 років роботи зоопарк відвідали понад пів мільйону гостей, для яких він став улюбленим місцем. Парк відкритий 365 днів на рік включаючи свята.

У 2022 році зоопарк пережив півторамісячну окупацію, відрізаний від електрики, шляхів підвозу їжі для тварин, але завдяки неймовірним зусиллям команди тварини були врятовані, а парк продовжив свою роботу, щоб радувати своїх гостей. В листопаді 2023 року на NETFLIX вийшов український художній серіал «Перші дні» про перші дні повномасштабного вторгнення, одна з серій якого – «В зоопарку» розповідає про наглядачів зоопарку «XII Місяців» в окупації, які намагаються врятувати тварин.

До відкриття сезону 17-18 травня зоопарк «XII Місяців» спільно командою TakaMama готує святковий захід для дітей та дорослих із яскравими активностями, ярмарком, майстер-класами, подарунками та розіграшами. На гостей чекають творчі ігри, інтерактивна вікторина, зустріч з популярними тіктокерами Машею і Єгором, танцювальний флешмоб, ігрові зони, квести, аніматори та шоу. Також у програмі уроки гігієни зубів із подарунками, а гостей вітатимуть улюблені герої мультфільмів.

Унікальною особливістю парку «XII Місяців» став гуманний підхід до утримання тварин, а головне він задумувався і реалізувався як зоопарк, де вчені та гості вивчають не стільки видове різноманіття тварин, скільки індивідуальність кожного мешканця, особливості його характеру, звичок, власних уподобань та смаків. Кожна тварина в парку «XII Місяців» – індивідуум. Команда зоопарку, що складається з понад 40 спеціалістів – зоологів, зоотехніків та ветеринарів щоденно робить тварин щасливими.

Велика родина зоопарку налічує понад 200 тварин близько 100 видів. Це і єдиний в Україні носоріг, і родина жирафів, родина білих верблюдів, яких на початку війни о 2014 році перевезли з Донеччини, бегемот Хіпполіт, шимпанзе Джон та білий тигр Шерхан, яких врятували з цирку, 2 орангутанги Йося и Магда, 3 білих леви, 2 найбільших у світі камчатських ведмеді Тобі і Куба, ціла зграя сірих, білих, чорних і навіть червоних вовків, 40 мавп з Південної Америки та Африки, 6 різнобарвних альпаки, єноти, капібара Боббі та багато інших тварин, птахів та риб.

При тому, що зоопарк не є контактним, команда пропонує безпечний та цікавий спосіб більш близького живого спілкування тварин і гостей, який дуже подобається і тим, і іншим. Гості можуть особисто власноруч, але під наглядом персоналу, погодувати тваринок кормом з їх щоденного збалансованого раціону. Це можна зробити в безпосередній близькості до своїх улюбленців, що неможливо зробити в інших зоопарках.

Окремо на території зоопарку облаштована зона, де дітлахи можуть обережно погладити кізочок, міні пігів, поні та віслючка.

З 1 червня на території парку запрацює величезний басейн розміром 300 м.кв. глибиною 1,3-1,6 м з джакузі та водоспадом, а також дитячий басейн глибиною 0,7-0,75 м. Для дітлахів працюють великі ігрові зони з натуральних матеріалів та зона батутів, розміщені скульптури тварин та казкових героїв. А для дорослих – ресторан, водний бар в басейні та шатер-гриль.

Вартість квитків цього сезону становить 300 грн для дітей та 450 грн для дорослих, спеціальна ціна для військових – 300 грн. Всі 100% грошей, отримані від квитків йдуть на утримання тварин. Відпочинок на басейні оплачується окремо. Вартість відвідування басейну на цілий день – 400 грн, шезлонг входить у вартість. Парк відкритий щодня з 10 до 19 вечора. До нього легко дістатися як автомобілем, так і автобусом №355 від м. Героїв Дніпра.

Адреса: Київська обл., с. Демидів, вул. Вербова, 79

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