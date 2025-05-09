ТІНА КАРОЛЬ, Ірена Карпа та Фактично Самі, Dantes та інші: кого послухати у травні у «В’ЯВА

Після квітневої «розминки» «В’ЯВА» переходить у режим повної гучності: травень став першим місяцем, коли оновлений культурний простір запрацював на повну.

Що змінилося у «В’ЯВА»?

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Локація виросла з літньої сцени у багатофункціональний культурний хаб, поєднавши потужну концертну програму, театр просто неба, покази авторського кіно, виставки сучасного українського мистецтва, благодійні ініціативи та гастрономію.

Відтепер кулінарна концепція передбачає три формати: фудкорт із локальним стріт‑фудом, ресторан із детально продуманим меню та банкетну зону для приватних подій. На барі можна скуштувати смачні авторські коктейлі. Облаштовано сад із гамаками, дитячий майданчик, зону геймінгу з PlayStation і ретроавтоматами (Pac‑Man, Mortal Kombat, Sonic, «танчики»), а також спортивну галявину з настільним тенісом і аерохокеєм. Майже щовечора проходять культурні заходи: у будні це переважно кінопокази й театральні перформанси (часто з безкоштовним входом), у вихідні — концерти від легенд української сцени, зірок нової хвилі, міжнародних хедлайнерів електронної музики. У цьому сезоні понад 100 подій.

Виставка «Ти є» у «В’ЯВА»

Виставковий напрям цього сезону присвячений темі дому, присутності й пам’яті. Саме про це проєкт «Ти є»: з 9 травня він поступово наповнюватиме простір між деревами на території саду, зростатиме та змінюватиметься.

У травні експозицію відкриють інсталяції та роботи Марії Куликівської, Олени Волинської, Леонори Янко, Артема Гумілевського та авторський проєкт Школи концептуальної фотографії МІФ/

Протягом сезону також відбудуться тематичні зустрічі та події: спільний захід із Кримською платформою для всіх, хто хоче більше дізнатися про півострів, кримських татар, про українців Крим; зустріч зі східняками від проєкту «Дикий схід»; майстер-клас для дітей і тих, хто зберіг дитину в собі, — «Намалюй мені дім», який проведе неймовірна мисткиня Тамара Турлюн; та інші події, не менш щемкі та важливі.

«Ти є» — це спроба говорити про дім не як про адресу, а як про досвід: те, що залишилось у мові, тілі, спогадах. Місце, куди хочеться повернутись, навіть якщо не знаєш, як.

Музична програма травня у «В’ЯВА»

Травень почався з гучних імен. Вже відгриміли концертами культовий хіп-хоп гурт ТНМК, легендарна Наталія Могилевська з новою програмою «Одне велике серце» і одна з найщиріших українських артисток MamaRika. Попереду — виступи батька драм-н-бейсу London Elektricity разом із лондонським діджеєм Jolliffe, однієї з найпотужніших вокалісток країни ТІНИ КАРОЛЬ, майстрів перетворення лайвів на аудіо-візуальний спектакль гурту TVORCHI, цьогорічних представників України на «Євробаченні» — Ziferblat — та багатьох інших. Повний розклад подій у «В’ЯВА» — в добірці нижче.

9 травня — Ірена Карпа та Фактично самі (ex Qarpa), Bez ladu a skladu, Karpatské chrbáty

Гурт-маніфест Фактично Самі (ex Qarpa), який ще з 90-х ламав шаблони й атакував слух експериментальними 20-хвилинками, повертається на сцену — у золотому складі, для давніх фанів і нової публіки. Разом із ними — дві легенди словацького андеграунду: Bez ladu a skladu та Karpatské chrbáty. Вибухова комбінація для фанів альтернативи, року, панку й нойзу.

10 травня — London Elektricity (UK), Jolliffe (UK), Votuma, Derrick, Diffirant, Warm Roller

Легенда британського драм-енд-бейсу, співзасновник Hospital Records і Med School, натхненник відзначеного багатьма нагородами подкасту Hospital, — London Elektricity (UK) — вкотре їде у Київ, щоб запалити сцену «В’ЯВА». Разом із ним колега по Hospital Records — Jolliffe (UK), знаний своїми темними й душевними сетами. Фірмовий саунд із Лондона підтримає локальний вогонь: Votuma, Derrick, Diffirant і Warm Roller.

11 травня — Dantes

Dantes — поп-артист із сильною чоловічою лірикою, який пройшов шлях від гурту до сольної кар’єри. Його виступи — це щирість, шоу й танцювальна енергетика: коли хочеться співати «Губи у губах», кричати «Чуєш» і бути поруч.

14 травня — Театр тіней «Teulis»

Унікальне театральне дійство, де актори створюють ілюзії за допомогою тіней, пластики та світла. Вистава, яка зачаровує з перших хвилин. За останні роки Teulis підкорив сцени багатьох країн світу, відзначився в Італії, Туреччини, Чехії, Фінляндії, Швеції, Польщі та навіть Японії, де 35 тисяч глядачів проводжали артистів стоячи.

16 травня — Volkanov

Молодий український поп-артист, що поєднує ліричність із шансонною експресією. У програмі — хіти «Намалюю», «Тебе знайшов», «Я на жигулі», «Тюльпани», «Я не буду пити».

17 травня — Samchuk

Артист нового покоління у жанрі поп-реп. Його пісні «Мадам», «Вона», «Про осінь» (у дуеті з Domiy), «Сумна романтика» (у дуеті з Averin) та «Яка шикарна леді» зібрали мільйони прослуховувань, підкорили чарти стрімінгових платформ і радіостанцій. На концерті у «В’ЯВА» Samchuk представить нову програму.

18 травня — TVORCHI

Трендсеттери електронної музики, які перетворили свою творчість на артхаусний поп із високим продакшеном — TVORCHI — виступлять на сцені «В’ЯВА» із першим за тривалий час великим сольником. У програмі — улюблені хіти Bonfire, Believe, Heart of Steel, «Мова тіла», «Віч-на-віч», «Мила моя» та нові треки.

23 травня — Ziferblat

Перший виступ у Києві після Євробачення-2025. Ziferblat повертаються у «В’ЯВА» з піснею «Bird of Pray», яка представляла Україну в Швейцарії, і найгучнішими треками з дебютного альбому «Перетворення». Буде й хіт із Tember Blanche — «Дотепер і назавжди», і сюрпризи для меломанів.

24 травня — «Так а шо ти?»

Наймасштабніша за три роки open-air вечірка серії «ТАК А ШО ТИ?», що невпинно об’єднує шанувальників української та закордонної музики. XXV кадр, NOVIK і olvipmiss міксуватимуть золоті треки 80-х, 90-х і 2000-х — від караоке-бенгерів до танцювальної класики. Безтурботність та ностальгія за золотими часами дитинства гарантовані.

25 травня — ТІНА КАРОЛЬ

Співачка, чий голос ні з ким не сплутаєш. Інтригуюча та харизматична. Її ім’я асоціюється з талантом, жіночністю та силою, а виступи — завжди вражаюча подія. Одна з головних поп-зірок країни Тіна Кароль дасть ексклюзивний концерт. Програма, яку почує лише «В’ЯВА». Це шоу не повториться двічі.

27 травня — Театральна вистава «Егоїстки»

Костюмована комедія-детектив з інтригою, музичними інтерлюдіями та великою кількістю таємниць. «Егоїстки» — вистава за мотивами п’єси Робера Тома «8 жінок», що з успіхом йде на сценах по всьому світу вже понад 50 років. Уявіть: аристократична садиба, таємниче вбивство, cім жінок — усі з мотивами, усі під підозрою, і всі — егоїстки.

30 травня — Green Grey

Культовий український електро-рок-гурт із 90-х, який і досі звучить зухвало, експериментально і сучасно. Альтернативний рок, електроніка, хіп-хоп — усе в одному живому вибуховому лайві від Green Grey — разом з відомими піснями «Під дощем», «Маза фака», «Егоіст», «Таксі».

31 травня — NAZVA

Авангардна етно-арт формація, яка міксує електроніку, поезію, класику й ритми різних народі світу. Свій стиль вони називають «етно-арт хаосом». Виступ у «В’ЯВА» стане першим сольником NAZVA у Києві в 2025-му році. Танці, співи, сенси. Сіґеле та Міґеле.

І все це — лише початок сезону. Попереду ще багато анонсів. Підписуйтеся на сторінки простору в соцмережах, щоб не пропустити старт продажу квитків.

І знайте: у «В’ЯВА» є все, щоб спланувати свій ідеальний день: незалежно від того, чи буде це побачення із самим собою, прогулянка з друзями, зустріч із коханою людиною чи вилазка всією сім’єю (не забудьте домашніх улюбленців, адже простір Pets-friendly).

Адреса:

Культурний простір «В’ЯВА» — ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1 (головний вхід, праворуч до оранжереї).

Безпека:

Поруч знаходяться три укриття (павільйони №1, 5, 13), а також станція метро «Виставковий Центр». У разі повітряної тривоги захід буде призупинено — безпека понад усе.

Підтримка ЗСУ:

Культурний простір проводить заходи з метою зібрати гроші на допомогу українським військовим.