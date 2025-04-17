Живи весну, считай писанки и получай подарки с Новым каналом

Игра с праздничными яйцами в эфире Нового продлится с 17 по 19 апреля. Самый внимательный зритель будет каждый день получать вкусный подарок!

Охота на писанки объявляется открытой! Сегодня в эфире Нового канала будут появляться расписанные яйца с символическим орнаментом. Каждое из них принесет участникам праздничного телеквеста шанс на победу. И только несколько счастливчиков смогут получить сладкий приз от Нового канала.

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Как принять участие?

1. С четверга, 17 апреля, по субботу, 19 апреля, в любой момент с 18:00 до 21:30 в эфире Нового канала будут появляться писанки. Зрителям нужно посчитать их точное количество за день.

2. Каждый день в Instagram Нового будут публиковать соответствующее сообщение, в комментариях к которому и нужно будет вписать свой вариант.

3. Каждое следующее утро Новый с помощью рандомайзера будет выбирать победителя среди тех, кто назовет правильное количество писанок с предыдущего вечера. Имя счастливчика будет объявлено в InstaStories, после чего победитель должен отписать в Direct страницы Нового канала и предоставить необходимые данные для получения приза.

А что за победу?

Самые внимательные зрители получат вкусный подарок от Нового канала. Настраивайтесь на писаночный квест и готовьтесь охотиться за ними уже сегодня вечером!

Счастливых пасхальных игр с Новым каналом! И пусть удача улыбнется вам в поиске писанок!

Подробнее ознакомьтесь с правилами участия в праздничной игре по ссылке.