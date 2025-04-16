Паска с пряностями из минимума продуктов от Алекса Якутова
Простой рецепт пасхальной выпечки, с которым справится каждая хозяйка
20 апреля в Украине будут праздновать Пасху. Невозможно представить ее без нежной паски. Даже во время войны украинцы будут выпекать эту нежную сдобу. Рецептов множество. Однако в нынешних условиях не в каждом магазине можно найти продукты для приготовления пышной сдобы. Предлагаем вам испечь ароматную паску с пряностями из минимума ингредиентов, которые легко отыскать в магазине и даже на собственной кухне, по рецепту эксперта реалити Нового канала «На ножах», Шефа Алекса Якутова
