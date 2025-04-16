Простой рецепт пасхальной выпечки, с которым справится каждая хозяйка

20 апреля в Украине будут праздновать Пасху. Невозможно представить ее без нежной паски. Даже во время войны украинцы будут выпекать эту нежную сдобу. Рецептов множество. Однако в нынешних условиях не в каждом магазине можно найти продукты для приготовления пышной сдобы. Предлагаем вам испечь ароматную паску с пряностями из минимума ингредиентов, которые легко отыскать в магазине и даже на собственной кухне, по рецепту эксперта реалити Нового канала «На ножах», Шефа Алекса Якутова

Cейчас смотрят

Зеленый борщ из первой огородной зелени от Алекса Якутова

Вместо хлеба: картофельный лаваш на скорую руку от Алекса Якутова

Ингредиенты для опары:

Молоко – 100 мл

Мука – 120 г

Дрожжи прессованные – 20 г

Ингредиенты для теста:

Сахар – 70 г

Соль – 5 г

Яйца – 150 г (примерно 3 шт., немелкие)

Мука – 350 г

Пряная смесь – 2 г (можно любые специи по вкусу: корица, гвоздика, анис, кардамон, можно взять смесь для глинтвейна).

Цукаты апельсинов – 50 г

Изюм – 90 г (цукаты и изюм можно заменить теми сухофруктами, которые у вас есть)

Масло или маргарин – 50 г

Приготовление паски:

Сначала готовим опару. Для этого смешиваем молоко, муку и дрожжи. Оставляем на 2 часа. Замешиваем тугое тесто. Используем опару и другие ингредиенты кроме масла и цукатов с изюмом. Когда тесто станет однородным, добавляем масло. Замешиваем до эластичности. Последними добавляем цукаты и сухофрукты. Оставляем тесто на час. Затем делаем обминку и оставляем еще на час – подходить. Разделяем тесто на две части, кладем в бумажные формы. Даем подойти. Пасочки вырастут вдвое. Выпекаем при 180 градусах до готовности. Готовность проверяем шпажкой – когда тесто не будет к ней прилипать, можно вытаскивать паски.

По возможности покройте паску глазурью и наслаждайтесь праздничной сдобой. Приятного аппетита!

Пасха 2025: итальянская паска панеттоне (рецепт)

Фото: Pixabay