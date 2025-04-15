Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі

Український бізнес упевнено говорить про зростання та масштабування, про стратегію розвитку тепер, а не після війни — на Business Wisdom Summit, що відбувся 11 квітня у Києві. 600 учасників, 40 провідних українських топменеджерів та міжнародних хедлайнерів відверто говорили про економіку під обстрілами, про гроші в умовах хаосу, про технології, які народжуються на полі бою, та про майбутнє України. Голосом заходу стала Оксана Гутцайт, ведуча програми «Факти» на каналі ICTV.

Стартували обговорення з експертного інтерв’ю з Данилом Гетманцевим, головою комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Одним із ключових наслідків нових митних ініціатив адміністрації Дональда Трампа стала дестабілізація світової економіки. Дії США запускають ланцюгову реакцію, яка може боляче вдарити по українському експорту не лише через прямі тарифи, а й через відповіді інших глобальних гравців.

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Тож як у реаліях невизначеності відновлювати економіку та закладати майбутнє для країни? Саміт продовжила панель «Будуймо українське». Руслан Шостак, президент корпорації TERWIN, засновник EVA та VARUS, запропонував перспективні напрями, на розвитку яких країні варто було б сфокусуватися.

– Економічний добробут країни напряму залежить від масштабу українських проєктів. Кожен 1 млрд доларів інвестицій може збільшити ВВП на 0,5-1%. Глобальні інфраструктурні проєкти не просто вливають кошти в економіку, а запускають багаторівневий ланцюг змін. Для нас як для власника та оператора одного з найбільших інвестиційних проєктів в Україні важливо створювати цей мультиплікативний ефект, – зауважив Руслан Шостак.

Учасники дискусії, зокрема Євген Куліков, керівник напряму корпоративного бізнесу ПриватБанку, та Ігор Ліскі, засновник інвестиційної компанії EFI Group, зійшлися на тому, що шлях до економіки із трильйонним ВВП лежить через побудову сильної й самодостатньої індустрії з високим ступенем локалізації.

Панель «Recovery: інвестиції у відновлення України» була присвячена не лише відбудові країни, а й зміні парадигм майбутнього. Директор з розвитку нових напрямів бізнесу в Київстар Ілля Польшаков розповів, як Київстар допомагатиме країні трансформуватись через великі інновації. Наприклад, інвестування у компанію Starlink, що змінює філософію розбудови мережі. Своєю чергою адвокат, керуючий партнер юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Євген Ріяко поділився позитивними настроями щодо нових гарантій для інвесторів. На другому читанні перебуває законопроєкт щодо призупинення маски-шоу та накладення безстрокових арештів після обшуку.

Сьогодні, поки інвестиційний клімат України загартовується війною, роль банків змінюється – від кредитора до співтворця трансформацій. Провідні експерти Лариса Бондарєва (Райффайзен Банк), Сергій Магдич (ПУМБ), Первін Дадашова (НБУ), Андрій Семченко (СК ІНГО) та Юлія Пономаренко (AbInBev Efes Україна) окреслили нову архітектуру фінансування в умовах нестабільності.

На думку генерального директора мережі супермаркетів NOVUS Марка Петкевича, український бізнес змушений брати на себе відповідальність за стабільність економіки. Проте, навіть за готовності платити податки та розвиватися, бізнес потребує стабільності з боку держави та довгострокових планів. На підтвердження цих слів генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо поділився, що ArcelorMittal вже інвестував $1 млрд у підтримку виробництва в Україні. Проте значні труднощі, зокрема підвищення цін на енергоносії, ставлять під загрозу конкурентоспроможність підприємства.

Учасники дискусії торкнулись й проблеми кадрового дефіциту та інтеграції ветеранів у мирне життя після повернення з фронту. У своєму виступі про роль бізнесу в цьому процесі Олександр Богуцький, СЕО медіакомпанії Starlight Mediа, наголосив:

– Інвестуючи у продукти й сервіси для ветеранів та їхніх родин, ми виконуємо негласний контракт із суспільством, совістю і цінностями країни. Є речі, які не можна делегувати: повага, підтримка, визнання. І є рішення, у яких бізнес опиняється перед вибором – ефективність або цінності. Але наше завдання – зробити так, щоб ефективність ніколи не перекреслювала людяність.

У часи, коли відновлення країни є стратегічним вектором, головним активом бізнесу та економіки стає людина. Євген Шагов (AM System, GAMA Consulting) та Андрій Длігач (Advanter.ua) розказали про найкращу інвестицію у буремні часи – вкладення у власний персональний розвиток, адаптивність до нового світу, гнучкість власного ментального здоров’я.

Операційний директор Групи Метінвест Сергій Мироненко поділився своєю стурбованістю щодо наслідків митних тарифів США для українського експорту, що може призвести до запровадження аналогічних заходів з боку інших гравців. Заступник генерального директора Інтерпайп Денис Морозов погодився з цими прогнозами та зауважив, що це може спричинити значне скорочення виробництва, а також підвищення торговельної напруженості на ринках.

Досвідом виведення продукту на новий ринок Європи поділився Василь Яцишин, директор з управління масмаркет-брендами Kormotech. Якісне дослідження релевантних каналів, очікувань аудиторії від продукту дозволило бренду Club 4 Paws досягти 31% впізнаваності серед споживачів, і це вхідний квиток на ринок.

Панельна дискусія «Зброярі» дала розуміння, що українська оборонна індустрія вже створює рішення, яких потребує весь світ. Під час свого виступу СЕО KVERTUS Ярослав Філімонов розповів, що масове використання ворогом удосконалених дронів уже потребує не точкового, як раніше, застосування засобів РЕБ і РЕР, а цілісної екосистеми. KVERTUS працює над розгортанням такої екосистеми, що об’єднає та синхронізує засоби РЕР і РЕБ, даючи змогу керувати ними дистанційно та з пристроїв різного типу, навіть зі смартфона.

Під час Business Wisdom Summit відбулася церемонія нагородження бізнес-лідерів за версією журналу «ТОП-100. РЕЙТИНГИ НАЙБІЛЬШИХ».