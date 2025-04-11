Зірка «Перших ластівок» і «Голови» на Новому каналі Олександр Рудинський знімається в новому мінісеріалі «Ховаючи колишню» від SWEET.TV

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV розпочав зйомки драми з елементами чорної комедії власного виробництва — «Ховаючи колишню». Автором і режисером стрічки виступив кращий драматург 2024 року за версією Укрінформ — Сергій Кулибишев.

«Ховаючи колишню» — це історія про стосунки, секс, дружбу та місце чоловіків і жінок у сучасному світі, який стрімко змінюється через війну. Сюжет побудований навколо знайомства чотирьох чоловіків під час церемонії прощання з їхньою спільною колишньою, яка загинула на фронті.

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Тепла, іронічна, зворушлива, глибока й місцями щемка історія відбувається в сучасному Києві та стає своєрідною терапією для героїв, які познайомилися в незручній ситуації й почали з’ясовувати, кого спільна колишня любила більше.

«Ми відкриємо завісу над відвертими розмовами в чоловічій компанії, які б хотіла підслухати майже кожна жінка», — коментує автор і режисер Сергій Кулибишев.

Режисер наголошує, що «Ховаючи колишню» — це відверта історія, яка піднімає непрості, але важливі теми й змушує замислитися.

«Це історія для тих, у кого були класні колишні. А ще — це зображення нашого суспільства без меншовартості. З посилом: «Ось ми такі — давайте себе розуміти й приймати». Ми піднімаємо болючі теми, але говоримо про них просто, щиро і з самоіронією. Адже ніщо так не надихає замислитися над життям, як трагедія, яка змушує посміхатися», — додає Сергій.

У головних ролях — актори, чиї імена вже стали знаковими для сучасного українського кіно і театру: зірка «Перших ластівок» та короткометражки-переможниці BAFTA «Камінь, ножиці, папір» Олександр Рудинський, лауреат «Золотої Дзиґи» В’ячеслав Довженко, актор Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра та переможець «Танців з зірками» Артур Логай, перший український актор на Berlinale Talents — Слава Бабенков, відомий за ролями у фільмах «Носоріг» Олега Сенцова та «Дон Жуан із Жашкова».

Прем’єра «Ховаючи колишню» відбудеться восени ексклюзивно на SWEET.TV.

Створення трагікомедійного міні-серіалу «Ховаючи колишню» є частиною стратегії Національного онлайн-кінотеатру щодо розширення лінійки власного серіального контенту. Вже сьогодні на платформі можна переглянути найкращі серіали від світових студій — HBO, Universal та інших. Зокрема й українські серіали, у тому числі популярні проєкти Нового каналу «Перші ластівки», «Голова», «Будиночок на щастя» та ін.

Більш того, дивитися світ.тв можна безкоштовно — зокрема улюблені шоу Нового каналу. В рамах пакету «Безкоштовне телебачення» глядачам доступні такі проєкти, як «Страсті за ревізором», «Пацанки», «Екси» та інше.

Дивитися SWEET.TV можна на зручному пристрої вдома та дорогою — якість у будь-якому разі залишається відмінною. Функція перегляду у записі дозволяє дивитися канали на SWEET.TV у зручний час. Наприклад, пропустили серію улюбленого серіалу чи шоу на Новому — можете одразу передивитися у записі, не втрачаючи час і бути в курсі подій, щоб одразу обговорити з друзями.

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV не лише відкриває доступ до телебачення та кіно України та світу, але й до соціально важливих ексклюзивних проєктів. Мова йде про «Сюрприз для родини» — перший в Україні проєкт про родини військових. Ведучі проєкту — військовий Даніель Салем та психологиня Аліна Дейнека — допомагають рідним військових налагодити стосунки в родині, знайти відповіді на болючі питання. Поради, психологічні техніки, відверті бесіди, рекомендації експертів ­ все це корисно не лише для родини військових, й для кожного українця. Тому цей проєкт є важливим і тому SWEET.TV створили його.

Дивитися світ.тв дуже просто і зручно — адже кожен новий глядач отримує 7 днів безкоштовного доступу до найбільшої передплати SWEET.TV.