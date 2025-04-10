Майстерня Шоуранерів 2.0: твоя ідея може стати наступним українським хітом

Антоніо Лукіч, Анастасія Лодкіна, Дмитро Хрипун і Микола Куцик запрошують авторів до своїх сценарних кімнат

Starlight Media оголошує другий набір до «Майстерні шоуранерів» Starlight Story Lab, де талановиті сценаристи та сценаристки під керівництвом досвідчених шоуранерів та шоуранерки працюватимуть над новими художніми проєктами. Цього року ми створимо новий український серіал, що заговорить до глядача мовою комедії — від тонкої іронії до сміливого абсурду, розкриваючи знайомі реалії в жанровому різноманітті.

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Що нового у другому сезоні?

Одна зі сценарних кімнат працюватиме онлайн, що дає можливість долучитися до майстерні навіть тим, хто не може перебувати в Києві.

Сценарна команда, яка писатиме в жанрі, що відповідає формату одного з телеканалів Starlight Media, зможе отримувати консультації від його представників. Це допоможе швидше рухатися у бік виробництва сезону.

Зіркові ментори сезону:

Антоніо Лукіч, автор і режисер трагікомедій «Мої думки тихі» та «Люксембург, Люксембург». Режисер першого українського originals-серіалу «Секс, Інста і ЗНО».

Дмитро Хрипун, головний сценарист «Коли ми вдома». Креативний продюсер серіалів «Розтин покаже», «Звʼязок», «АТП Перевізники», «Повернення». Креативний продюсер телеканалу ICTV.

Анастасія Лодкіна, шоуранерка серіалу «Перші дні», авторка сценарію та креативна продюсерка комедій «Песики», «Коза Ностра», «Найкращі вихідні».

Микола Куцик, сценарист франшизи «Скажене весілля» та стрічки «Потяг у 31 грудня», креативний продюсер серіалу «Скажені сусіди», автор ідеї та сценарист серіалу «Прикордонники».

Вони сформують сценарні кімнати, в яких разом із відібраними учасниками створюватимуть серіали майбутнього.

Кого ми шукаємо?

Якщо ви вмієте писати, розумієте як працює гумор та драма у художній історії та на екрані, хочете працювати в команді – подавайте заявку! Ми шукаємо сценаристів(ок), письменників(ць), драматургів(инь), копірайтерів(ок), коміків(ес), стендаперів(ок) та всіх, хто любить і вміє створювати історії. Достатньо коротко розповісти про себе та виконати тестове завдання – і, можливо, саме ви станете частиною сценарної майстерні.

– Всі обрані автори працюють із гумористичною або іронічною тональністю. І це добре. Гумор завжди на часі, особливо під час війни та криз. Це одна з ключових рис української ментальності: спершу посміятися, а вже потім збирати тривожний рюкзак. Проте це не означає, що всі історії будуть комедійними. Просто їхні герої дивляться на світ з іронією – і це безперечно додає їм життя, – розповідає керівниця Starlight Story Lab Анастасія Штейнгауз про новий сезон.

Як працюватиме майстерня?

Зіркові шоуранери переглянуть заявки й оберуть учасників для особистого знайомства.

У другому турі вони поспілкуються з кандидатами та сформують сценарні кімнати (по 3–5 учасників у кожній).

Протягом трьох місяців команди працюватимуть над створенням біблії серіалу, пілотної серії та презентації проєкту.

Далі Starlight Media допоможе знайти українських і міжнародних партнерів для реалізації серіалів.

Нагадаємо, минулого року Starlight Media представили перший сезон Майстерні Шоуранерів Starlight Story Lab. Кураторами та кураторками сценарних кімнат стали Євген Тунік («Перші ластівки», «Перевізниця»), Тала Пристаєцька («Кріпосна», «Перші дні»), Наталка Ворожбит («Спіймати кайдаша», «Кіборги») та Артем Литвиненко («Нюхач», «Зупинити Голіафа», «Перші дні»). Ми отримали понад 300 тестових завдань від авторів та авторок, серед яких шоуранери відібрали свої команди та написали сценарії для чотирьох нових українських серіалів.

Якщо ви подавали заявку минулого року, але не потрапили до майстерні – спробуйте ще раз! Можливо, саме цього сезону ваша історія знайде свій екранний шлях. А якщо ви лише відкриваєте для себе світ сценарної майстерності – не зволікайте, ми шукаємо нові голоси та свіжі ідеї! Прийом тестових завдань відбуватиметься від 10 квітня до 25 травня.

Подати заявку та дізнатися більше можна за посиланням: https://storylab.starlight.media/