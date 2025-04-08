Олена Манзюк: «Депресія триває не місяць і не два. Втрата дитини, операція, розлучення — усе пов’язано»

На YouTube-каналі Раміни Есхакзай RAMINA вийшов новий випуск з українською блогеркою-мільйонницею Оленою Мандзюк

Журналістка приїхала до Хмельницького, рідного міста Олени, та зробила відвертий портрет інфлюенсерки, показавши її життя, емоції та думки «за кадром». В першому великому інтерв’ю за досить тривалий час Мандзюк розповіла про власний досвід боротьби з депресією та прийом антидепресантів, реакцію на хейт, розлучення та ставлення доньки до служби її батька (і колишнього чоловіка Олени — Руслана Мокрицького) в ЗСУ, психоневрологічний інтернат та опіку над ним, а також про дружбу з Олександром Тереном.

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Про психологічний стан та початок лікування депресії

– Я була в одному з найгірших станів у своєму житті. І цей стан затягнувся. Не можу сказати, що зараз почуваюся супер краще… Але хоча б я лікуюся. Я звернулась по допомогу до психотерапевта, якщо раніше я просто мала розмову з психологом, яких виявилось недостатньо, я звернулась до лікаря. Мені діагностували депресію, яка вже перетікає у важку форму. Лікування — антидепресанти, постійна терапія.

Приймаю ліки вже три місяці. Мені так було страшно прийняти першу таблетку. Я купила ліки, поставила і думаю, це ж потрібно починати їх пити, а можливо, не потрібно? Усередині постійно був сумнів. Коли я взяла ліки, рука тремтіла, бо мені здавалося: от я її вип’ю — і все, світ довкола зміниться, я стану овочем, нічого не зможу, просто лежатиму. Але — абсолютно все не так. Лікар спочатку призначила зменшену дозу, ми поступово її збільшували, відстежували процес та самопочуття.

Зараз я на максимальному дозуванні, але лікар поки не зменшує. На початку було дуже важко — я стала агресивна та роздратована. Мені здавалося, що абсолютно нічого мені не допомагає і не допоможе. Хоча лікар пояснювала, що людина, яка в депресії, вона не бачить в майбутньому чогось хорошого. От їй все здається, що все закінчиться погано.

Про глибину пережитого і джерела болю

– Мій стан не змінився кардинально, і ми це обговорюємо з лікарем на кожній зустрічі. Як вона пояснює — у мене ця депресія триває не місяць і не два. Вона затяжна, і щоби з неї вийти, знадобиться час. Усе це — втрата дитини, операція, розлучення — усе пов’язано. Це не щось окреме».

Фінансове навантаження: скільки коштує місяць життя

– Я рахувала — це близько 200 тисяч гривень. Це школа, садок, прибиральниця, комунальні, корм для тварин, тому що вони їдять багатенько. Замовляла їм їжу позавчора, це вийшло 28 тисяч гривень — це на півтора місяця. І плюс різні вітаміни, смаколики. Додаємо зарплату менеджера. І також мені допомагають із дітками — завозять до школи, привозять.

Діти ходять в приватну школу та садочку. Навчання в Хмельницькому не таке дороге, як у Києві чи навіть у Харкові, їх навчання коштує 30 тисяч гривень на місяць. Всі додаткові витрати — це речі (вони ростуть, сезон змінюється) і відпочинок: улюблений табір Міри — це від 25 тисяч гривень за тиждень. Ладусь хоче, але ще маленький, ще економить мамі гроші.