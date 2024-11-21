Российская ракета РС-26 размещается на ракетном полигоне Капустин Яр в северо-восточной части Астраханской области. От полигона Капустин Яр до линии фронта Украины – ориентировочно 600 км. Капустин Яр открыли в 1946 году для испытаний баллистических ракет и ядерных взрывов.

Какие технические характеристики ракеты РС-26 «Рубеж» и особенности российского вооружения – подробнее в материале Нового канала.

РС-26 «Рубеж» – это разработка россиян, которую они сейчас прославляют. РС-26 заявлена ​​как баллистическая ракета средней дальности с очень большой скоростью и страшной ударной силой, эквивалентной удару трех ракет «Искандерам-М». Так ли это на самом деле – не знает никто.

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Р-26 «Рубеж»: характеристики

тип – ступенчатая баллистическая ракета средней дальности с НЕ ЯДЕРНОЙ боевой частью,

дальность – до 6 000 километров,

длина – 20 метров,

диаметр – 2 метра,

точность – до 100 – 150 метров,

стартовая масса — 36 тонн, по другим данным — до 50 тонн,

масса боевой части (фугаса) — 1,25 тонны (состоит из 4 блоков),

тип боевой части: несколько блоков индивидуального наведения,

управление: инерционное с коррекцией через ГЛОНАСС,

цена – десятки миллионов долларов.

Р-26 «Рубеж»: что это за ракета

Р-26 – не супер новинка, а переделанная старая ракета – советская РСД-10 «Пионер». Ее взяли на вооружение еще в 1970-х. Аббревиатура РСД расшифровывается как «ракета средней дальности», а «пионер», потому что «всегда готов».

Особенностью PC-26 является способность маневрировать, что делает ее сложной целью для современных систем противовоздушной обороны. Ракета PC-26 запускается с мобильных пусковых установок. Это значительно повышает ее стойкость к поражению.

Разработка ракеты началась примерно в 2006 году. Первый запуск прошел 27 сентября 2011 года. Тогда ракета показала, что она способна преодолеть с легкой полезной нагрузкой предел 5500 км. Завершить работы по ней планировали до 2015 года с планом поставки ее на вооружение в 2017 году. Однако в 2018 году она была исключена из программы вооружения до 2027 года. Тогда в рф сосредоточились на «Искандере-К».

Фото — росЗМІ