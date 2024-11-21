Российская ракета РС-26 размещается на ракетном полигоне Капустин Яр в северо-восточной части Астраханской области. От полигона Капустин Яр до линии фронта Украины – ориентировочно 600 км. Капустин Яр открыли в 1946 году для испытаний баллистических ракет и ядерных взрывов.
Какие технические характеристики ракеты РС-26 «Рубеж» и особенности российского вооружения – подробнее в материале Нового канала.
РС-26 «Рубеж» – это разработка россиян, которую они сейчас прославляют. РС-26 заявлена как баллистическая ракета средней дальности с очень большой скоростью и страшной ударной силой, эквивалентной удару трех ракет «Искандерам-М». Так ли это на самом деле – не знает никто.
Р-26 – не супер новинка, а переделанная старая ракета – советская РСД-10 «Пионер». Ее взяли на вооружение еще в 1970-х. Аббревиатура РСД расшифровывается как «ракета средней дальности», а «пионер», потому что «всегда готов».
Особенностью PC-26 является способность маневрировать, что делает ее сложной целью для современных систем противовоздушной обороны. Ракета PC-26 запускается с мобильных пусковых установок. Это значительно повышает ее стойкость к поражению.
Разработка ракеты началась примерно в 2006 году. Первый запуск прошел 27 сентября 2011 года. Тогда ракета показала, что она способна преодолеть с легкой полезной нагрузкой предел 5500 км. Завершить работы по ней планировали до 2015 года с планом поставки ее на вооружение в 2017 году. Однако в 2018 году она была исключена из программы вооружения до 2027 года. Тогда в рф сосредоточились на «Искандере-К».
Фото — росЗМІ