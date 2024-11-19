1000 днів повномасштабної війни у числах: наші перемоги та втрати

Рівно 1000 днів тому росія розпочала нову фазу своєї агресії в Україні – повномасштабне вторгнення. О 5 ранку 24 лютого 2022 року армія країни-агресорки атакувала наші території з повітря та пішла в наступ суходолом із півночі, сходу та півдня.
За метеріалами Радіо Свобода.
Ворог рушив на Київ, і паралельно спробував прорвати фронт на півдні та сході, щоб оточити українські війська в ООС. Відтоді бій з російським агресором не припиняється ні на хвилину. Але за підсумками 1000 днів великої війни український схід – міцно стоїть. росіян вигнано з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, звільнено Харківщину, ворога відкинуто з правого берега Дніпра. Поступово, але невідворотно, російсько-українська війна переходить на територію ворога: туди, звідки вона прийшла.
Українські воїни зараз виконують найважливішу роботу у світі. Своїм потом і кров’ю вони день за днем, рядок за рядком пишуть новітню історію України. України, яка є і завжди буде завдяки ним.
Коротка історія 1000 днів великої війни рф проти України: дивись відео просто зараз
1000 днів великої війни рф проти України у числах:
У 1000 день з дня початку повномасштабної війни рф проти України президент Зеленський показав, що пережили українці за час повномасштабної війни: