«Верните «Підйом»: ведущие Нового канала мечтают о легендарном проекте

Фима Константиновский, Лера Товстолес, Богдан Шелудяк и Евгений Таллер назвали любимые шоу и поделились, какие проекты Нового канала, по их мнению, должны жить вечно

Развлекательные программы, новости, фильмы, сериалы. Все это – неотъемлемая часть нашей жизни, и трудно представить, что когда-то этого не было. Первый радиоэфир в Украине состоялся ровно сто лет назад – 16 ноября 1924 года. Поэтому именно в этот день профессиональный праздник отмечают те, кто каждый день дарят нам яркие эмоции, информацию и развлечения – работники радио, телевидения и связи Украины. Звезды Нового канала – ведущие и любимцы миллионов зрителей погрузились в ностальгию, вспомнив программы, которые обожали, и перечислили те телевизионные проекты, которые обязательно стоит посмотреть.

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Фима Константиновский, ведущий квиз-шоу «Поле»

– Моим любимым был «Підйом», когда его вели Маша (Ефросинина, – прим. ред.) и Юра (Горбунов, – прим. ред.). Еще маленьким я смотрел телевидение гораздо чаще, чем сейчас. И всегда бежал из школы, чтобы посмотреть мультик «Приключения Джеки Чана» на Новом канале. Также фанател от шоу «СуперІнтуїція». Обожаю проекты, когда ты можешь играть одновременно с участниками и угадывать. И еще мне нравились «Діти проти зірок». Я дважды снимался там и дважды получил невероятное удовольствие. Классно наблюдать за тем, как талантливые дети обыгрывали взрослых. Но если говорить о проектах, которые никогда не должны заканчиваться, это, конечно же, «Поле». У нас множество крутых, умных, сознательных, веселых людей. И мне хочется, чтобы каждый украинец принял участие в «Поле».

Лера Товстолес, ведущая реалити «Кохання на виживання»

– Конечно, я обожаю смотреть «Хто зверху?», множество раз принимала участие в этом шоу, но всегда в студии чувствую себя так, будто буду играть впервые. Это очень интересная программа, а на съемках очень весело! Пожалуйста, пусть это шоу на Новом канале идет вечно (улыбается). Помню, как маленькой всегда спешила из школы на мультфильм «Злюки-бобры», нравилось смотреть сериал «Друзья». В детстве они вызывали у меня множество положительных чувств. А еще я очень любила утреннее шоу «Підйом», было бы здорово, если бы оно вернулось на экраны. Ну, и моя любовь – «Кохання на виживання», конечно! Мы с командой создали невероятный пятый сезон, я – новая ведущая этого реалити. Уже со 2 декабря – в эфире Нового, обязательно смотрите!

Богдан Шелудяк, ведущий шоу «Хто зверху?»

– Мне очень нравился «Підйом», когда ведущими были Сергей Притула, Александр Педан и Ольга Фреймут. Я тогда учился в университете. И каждое утро, собираясь, смотрел этот проект и мечтал, что когда-нибудь тоже буду там в роли ведущего. Несколько раз даже ходил на кастинг в «Підйом», в 2012-м или 2013 году. Но тогда был еще «деревянный», так что не удивительно, что меня даже не рассматривали (смеется). Конечно, хочется, чтобы никогда не заканчивалось шоу «Хто зверху?» Практика украинского телевидения показывает, что некоторые проекты могут быть популярны в течение более десяти лет. Или заканчиваются, а через десять лет снова возвращаются. Поэтому есть вероятность, что шоу «Хто зверху?» – это именно тот случай. Даже если в нем наступит пауза, то через некоторое время зритель снова увидит игровые противостояния мужчин и женщин.

Евгений Таллер, ведущий талант-шоу «Неймовірні дуети»

– Я из поколения, выросшего на «Підйомі». Поэтому с детством ассоциируется теплое воспоминание, когда собирался в школу, а параллельно троица в составе Педана, Притулы и Фреймут заряжали настроением на целый день. После школы летел смотреть «Все женщины – ведьмы» и мультик «Злюки-бобры» на Новом, и это был лучший период беззаботной жизни. Поэтому было бы круто, если бы «Підйом» вернулся хотя бы на один юбилейный выпуск. Или могли бы сделать документальный фильм, как когда-то о сериале «Друзья». Уверен, что миллионы зрителей, кайфовавших от «Підйома», оказались бы у экранов и обернулись теплом. А из таких новеньких – это точно легендарное «Хто зверху?» Всегда смотрел и представлял себя на месте ведущего, как бы я объявлял звезд и играл в конкурсы. Когда уже работал на Новом, наблюдал за тем, как Сергей Притула азартно и серьезно подходил к съемкам. Хотя, казалось бы, это только игра. В этому меня сходство с ним, потому что когда мы с друзьями садимся за настолки, каждый знает: лучше играть со мной в команде или отказаться вообще. Потому что иногда это может дойти до скандалов и негативных последствий (смеется).

Новый канал поздравляет всех причастных с Днем работников радио, телевидения и связи. Желаем неисчерпаемого вдохновения, ярких идей, успешных проектов и высоких рейтингов