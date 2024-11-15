Новый каналНовости

«Неожиданно, но ожидаемо»: Владимир Ращук – о месте в топ-20 самых сексуальных актеров Украины

«Неожиданно, но ожидаемо»: Владимир Ращук – о месте в топ-20 самых сексуальных актеров Украины

В рейтинг вошли также актер сериала «Голова» на Новом канале Михаил Кукуюк и звезда «Зв’язку» Тарас Цымбалюк

Горячая новость в этот холодный понедельник! Telegram-канал «Жирним шрифтом» обнародовали рейтинг 20-ти самых сексуальных актеров Украины. В него вошли звезды сериалов Нового канала! Исполнитель роли Коли в «Голові» Михаил Кукуюк, Олег из «Зв’язку» – Тарас Цымбалюк, и актер сразу двух комедий «Голова» и «Будиночок на щастя» – Владимир Ращук. Харизма, мощная энергия и уверенность этих актеров приковывают внимание к экранам. Но не только талант и профессионализм заставляют сердца зрительниц биться чаще.

Cейчас смотрят

– Потрапити в цей рейтинг було несподівано. Але… Очікувано. Жартую! Звісно, мені приємно. Це дуже потішило як чоловіка. Якось вважав, що сексуальний тільки для своєї дружини, а виходить, що не тільки, – смеясь, говорит Владимир Ращук. – Взагалі, думаю, що сексуальність – це суб’єктивна штука. У кожного свій смак. І даний рейтинг це підтверджує. Дуже різнопланові хлопці сюди потрапили. Майже з усіма акторами зі списку я знайомий. Працював чи просто перетинався. Є навіть одногрупник Олег Загородній! Особливо тішить, що третина з цього рейтингу – військові-добровольці. Для мене це важливо.

«Неожиданно, но ожидаемо»: Владимир Ращук – о месте в топ-20 самых сексуальных актеров Украины

Актер говорит, что никогда не думал о рейтингах. Да и особые звания целью не ставит. Его цель – качественная работа, уважение и внимание от зрителей.

– Колись один актор сказав мені, що «заслужений» – це суб’єктивне звання. «Ти давно заслужив, оскільки 17 років грав у театрі по 28 вистав на місяць. А «народним» став ще раніше. Бо коли йдеш по вулиці, то кожна третя людина тебе впізнає і фотографується». І це запам’яталося назавжди, – рассказывает Владимир. – Круто, коли тебе щиро люблять, дивляться роботи та стежать за тобою. Увага завжди приємна й цінна. Просто хочеться багато творити! Працювати в театрі, зніматись у фільмах та серіалах, дарувати людям якісні проекти. Тільки б закінчилася війна й настали мир та свобода.

«Неожиданно, но ожидаемо»: Владимир Ращук – о месте в топ-20 самых сексуальных актеров Украины
«Неожиданно, но ожидаемо»: Владимир Ращук – о месте в топ-20 самых сексуальных актеров Украины

Смотрите сериал «Голова» с Владимиром Ращуком на YouTube-канале Нового! А «Будиночок на щастя» ждите весной

новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь