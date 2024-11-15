«Неожиданно, но ожидаемо»: Владимир Ращук – о месте в топ-20 самых сексуальных актеров Украины

В рейтинг вошли также актер сериала «Голова» на Новом канале Михаил Кукуюк и звезда «Зв’язку» Тарас Цымбалюк

Горячая новость в этот холодный понедельник! Telegram-канал «Жирним шрифтом» обнародовали рейтинг 20-ти самых сексуальных актеров Украины. В него вошли звезды сериалов Нового канала! Исполнитель роли Коли в «Голові» Михаил Кукуюк, Олег из «Зв’язку» – Тарас Цымбалюк, и актер сразу двух комедий «Голова» и «Будиночок на щастя» – Владимир Ращук. Харизма, мощная энергия и уверенность этих актеров приковывают внимание к экранам. Но не только талант и профессионализм заставляют сердца зрительниц биться чаще.

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– Потрапити в цей рейтинг було несподівано. Але… Очікувано. Жартую! Звісно, мені приємно. Це дуже потішило як чоловіка. Якось вважав, що сексуальний тільки для своєї дружини, а виходить, що не тільки, – смеясь, говорит Владимир Ращук. – Взагалі, думаю, що сексуальність – це суб’єктивна штука. У кожного свій смак. І даний рейтинг це підтверджує. Дуже різнопланові хлопці сюди потрапили. Майже з усіма акторами зі списку я знайомий. Працював чи просто перетинався. Є навіть одногрупник Олег Загородній! Особливо тішить, що третина з цього рейтингу – військові-добровольці. Для мене це важливо.

Актер говорит, что никогда не думал о рейтингах. Да и особые звания целью не ставит. Его цель – качественная работа, уважение и внимание от зрителей.

– Колись один актор сказав мені, що «заслужений» – це суб’єктивне звання. «Ти давно заслужив, оскільки 17 років грав у театрі по 28 вистав на місяць. А «народним» став ще раніше. Бо коли йдеш по вулиці, то кожна третя людина тебе впізнає і фотографується». І це запам’яталося назавжди, – рассказывает Владимир. – Круто, коли тебе щиро люблять, дивляться роботи та стежать за тобою. Увага завжди приємна й цінна. Просто хочеться багато творити! Працювати в театрі, зніматись у фільмах та серіалах, дарувати людям якісні проекти. Тільки б закінчилася війна й настали мир та свобода.

Смотрите сериал «Голова» с Владимиром Ращуком на YouTube-канале Нового! А «Будиночок на щастя» ждите весной