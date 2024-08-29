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Реальні пілоти, бойові завдання і надскладний продакшн: в кіно виходить фільм «Підйомна сила» про українську армійську авіацію

Реальні пілоти, бойові завдання і надскладний продакшн: в кіно виходить фільм «Підйомна сила» про українську армійську авіацію

10 жовтня на екрани виходить документальний фільм «Підйомна сила», який на реальних бойових завданнях показує, як працює українська авіація. Над фільмом працювали режисер Олександр Стратієнко, авіатор Тімур Фаткуллін та команда Aerotim. У фільмі знялися реальні пілоти та авіатори, які літали в оточений Маріуполь, на острів Зміїний чи виконували завдання в тилу ворога. 

— Головна ідея фільму вмістилася в його назві «Підйомна сила». Він саме про цю незриму силу, від якої серце бʼється швидше і радісніше, від якої багатотонні гвинтокрилі машини здіймаються в повітря, як граціозні птахи, яка дає надію і відганяє страх, яка змушує поступитись навіть гравітацію. Ми хотіли, щоб глядач не тільки побачив і відчув, але найголовніше – віднайшов її джерело в собі. Тож у нас була надскладна задача – показати те, що неможливо побачити очима, те що неможливо препарувати і дослідити навіть під найпотужнішим мікроскопом, – зазначає Тімур Фаткуллін

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Реальні пілоти, бойові завдання і надскладний продакшн: в кіно виходить фільм «Підйомна сила» про українську армійську авіацію

Весь фільм побудований на реальних історіях. Усі герої – борттехніки, інженери, авіанавідники та бойові пілоти, які зараз захищають Україну. Стрічка «Підйомна сила» показує, як проходить робота авіаторів вночі чи в режимі радіотиші, а також під час тренувань та роботи на полігоні. 

— Основна ціль фільму – висвітлити особливості та специфіку роботи армійської авіації, передати почуття та характер людей, з яких цей окремий світ складається. Ідейно ми хотіли розповісти історії про наших героїв, яких до цього світ ще не чув. Передати їхній дух та надихнути глядача. У фільмі ми розкриваємо питання мотивації, внутрішніх почуттів та переживань, підтримки військових та України загалом, – додає Олександр Стратієнко

Реальні пілоти, бойові завдання і надскладний продакшн: в кіно виходить фільм «Підйомна сила» про українську армійську авіацію

Загалом над зйомками працювали близько 15 людей протягом одного року. Зйомки проходили у Полтаві, Костянтинівці, Словʼянську, Харкові, Києві та Львові. У результаті вийшов справжній документальний екшн, який за складністю зйомок нагадує голлівудський фільм. Зокрема, навесні знімали сцени з повітря під час пусків ракет, взимку – у складних метеоумовах, а восени – мокли під дощем на площадках підскоку.

— Саме ж кіно про звичайних людей, які роблять незвичайні речі, скромно потім про них згадуючи. Ці люди представляють собою цілий рід військ наших збройних сил. І це – армійська авіація, – говорить команда фільму. 

Реальні пілоти, бойові завдання і надскладний продакшн: в кіно виходить фільм «Підйомна сила» про українську армійську авіацію

— Після перегляду «Підйомної сили» у вас буде стійкий післясмак гордості, що у вас із цими пілотами та пілотесами однаковий герб на паспорті, – ділиться враженнями продюсерка фільму, Юлія Гребеньовська, – Впевнена, ви будете дуже здивовані відвертістю головних героїв, які з легкою усмішкою на вустах розповідають про найбезумніші операції. І це не лише фільм про чоловіків і для чоловіків. Жінки вас вкотре щиро здивують.

Стрічку в прокат випускає кінодистриб’юторська компанія B&H Film Distribution Company. Дивіться з 10 жовтня в кінотеатрах. 

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