Ил-76: характеристики самолета, цена, вместимость и количество в РФ

24 января в Корочанском районе Белгородской области россии упал самолет ИЛ-76. Об этом мы рассказали в нашем другом материале.

ИЛ-76 россия использует для опрокидывания как личного состава и тяжелой техники (БМД, БТР и т.п.). Новый канал расскажет тебе, что известно о самолетах Ил-76, сколько их имеет россия, а также о стоимости самолета.

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ИЛ-76 характеристики

Ил-76 начали создавать в СССР еще в 1966 году. А в 1971 году Ил-76 впервые поднялся в воздух. Первая версия самолета могла поднимать в воздух всего 28 тонн. По сравнению с Ан-22 «Антей», который поднимает до 60-80 тонн – относительно мало. Потому модель обновили. В 1981 году первый полет совершил Ил-76МД, его грузоподъемность выросла до 48 тонн.

Может летать на расстояние до 4,2 тыс. км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч.

Экипаж: 6-9 человек

Размах крыльев: 50,5 м

Максимальная взлетная масса: 190 т

Максимальная нагрузка: 48 т

Двигатель: 4х12 000 кгс

Максимальная скорость: 850 км/ч

Дальность полета: с грузом 20 т – 7200 км, 40 т-4200 км

Практический потолок: 12 км

Стоимость ИЛ-76

Как свидетельствуют данные в открытых источниках, ориентировочная стоимость самолета в $27 млн. Но все зависит от его модификаций и особенностей.

Вместимость самолета ИЛ-76

Грузовая кабина Ил-76 имеет размеры:

24,5 м длиной (из которых 4,5 приходится на рампу),

3,46 м в ширину и

3,4 м высотой.

Все кабины Ил-76 герметизированы, что позволяет перевозить 145 (в двухпалубном варианте самолета – 225) солдат с личным оружием или обеспечить выброс 126 человек десанта.

Количество ИЛ-76 в РФ

Как рассказал Фактам ICTV авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова Валерий Романенко, российские Воздушно-космические силы России насчитывают 122 самолета Ил-76 различных модификаций, входящего в состав девяти полков военно-транспортной авиации рф и авиационного учебного центра.

Фото: Getty Images, wikipedia