Праздничный плейлист украинской музыки: советуют звезды Нового канала

Что послушать в День Независимости и не только? Актеры сериалов «Голова» и «Зв’язок» и ведущие шоу «Хто зверху?», «Поле» и «Неймовірні дуети» поделились любимыми треками

23 и 24 августа – очень важные для украинцев дни. Всей страной празднуем большие государственные праздники – День флага и День Независимости. Свобода слова и мысли, право выбора, достоинство, гордость за наших людей – все об Украине. А с какой музыкой ассоциируется наша страна? Что вообще украинского послушать, чтобы почувствовать мурашки по телу и слезы на глазах, потому что это «наше»? Составляем плейлист вместе со звездами проектов и сериалов Нового канала.

Cейчас смотрят

Фима Константиновский, ведущий шоу «Поле»

«Скрябін» – «Спи собі сама» https://www.youtube.com/watch?v=A5N3q0kWkKg

«Нумер 482» – «Добрий ранок, Україно» https://www.youtube.com/watch?v=3SyngeKJtkk

– Эти треки выделил, потому что считаю группу «Скрябін» без сомнений одной из лучших. А вот «Добрий ранок, Україно» очень драйвовая и мотивирующая. Слышишь ее как проснулся, и сразу понимаешь, что будет продуктивный день.

Евгений Таллер, ведущий шоу «Неймовірні дуети»

KAZKA – «Сама» https://www.youtube.com/watch?v=kZmp3FyFNCE

Vivienne Mort – «Час» https://www.youtube.com/watch?v=sBgjhmotH7o

– Песня «Час» мне нравится своей мелодичностью. Она успокаивает, когда нужно за две-три минуты выдохнуть. Так что выбираю либо симфоническую музыку, либо этот трек. А «Сама» мне просто нравится. А еще немаловажный факт, что Александра Зарицкая – моя подруга. Когда друзья создают действительно классные хиты, это вдвое круче.

Богдан Шелудяк, ведущий шоу «Хто зверху?»

«Скрябін» – «Не треба» https://www.youtube.com/watch?v=—cLgM4r3KI

«Океан Ельзи» – «Оійми» https://www.youtube.com/watch?v=—Wokwe4-i0

– «Не треба» – очень вайбовая песня. Если внимательно послушать текст, то узнаешь глубокий смысл, который актуален для каждого человека в определенный период времени. Включите и вслушайтесь в слова. А «Обійми» – это классика украинской музыки. На мой взгляд, люди часто пытаются словами решить большинство вопросов. Но нередко бывают ситуации, особенно в романтических отношениях или во время переживания потери, когда слова не помогут. Вместо тысячи слов сработают объятия.

Екатерина Файн, актриса сериала «Зв’язок»

DOROFEEVA – «У твоїй душі» https://www.youtube.com/watch?v=ERC5C4N58nE

Ирина Билык – «Мовчати» https://www.youtube.com/watch?v=QL42e9elmTQ

– Мне очень нравится текст этих песен, прямо в сердечко. Возможно потому, что они у меня связаны с особым периодом в жизни и особыми людьми.

Роман Мищеряков, актер сериала «Зв’язок»

Андрей Хлывнюк – «Ой, у лузі червона калина» https://www.youtube.com/watch?v=GBcJcdNqhhw

«Плач Єремії» – «Вона» https://www.youtube.com/watch?v=cKIX5yZEm2g

– Не знаю почему, но эти песни – первые, которые пришли в голову. «Плач Єремії» мы напевали еще в студенческие годы, хорошо помню эту песню. А об «Ой, у лузі червона калина» комментарии излишни, я думаю.

Евгений Лесничий, актер сериала «Голова»

Репертуар группы KARNA https://www.youtube.com/@KARNAOfficial

Wellboy – «Додому» https://www.youtube.com/watch?v=-BaUkgUgyEE

– Мне нравится рок-группа KARNA, хорошие треки. Даже не могу выбрать один. А песни Wellboy звучат в каждой серии первого сезона «Голови». Мне кажется, они очень удачно подчеркивают сюжет и настроение ленты. Поэтому, наверное, и полюбил слушать этого исполнителя.

Полина Фролова, актриса сериала «Голова»

«Океан Ельзи» – «Відповідь» https://www.youtube.com/watch?v=Vh9sBLXBZII

«Гринджоли» – «Разом нас багато» https://www.youtube.com/watch?v=N5u6J_mbhLU

– Думаю, что песня «Відповідь» близка многим людям, потому что каждый терял и, к сожалению, продолжает терять знакомых, близких, родных людей. Именно поэтому она близка и мне. А «Разом нас багато» напоминает, что любые возникающие на пути трудности можно преодолеть только в единстве. Пока все вместе бьемся за одно, то преодолеем что угодно. Хотя этой песне уже 20 лет, но она не теряет своей актуальности.

Дмитрий Гирявец, актер сериала «Голова»

MONATIK – «А що?» https://www.youtube.com/watch?v=3MrTQz8Q-nY

«Скрябін» – «Люди, як кораблі» https://www.youtube.com/watch?v=FWH7lRJ6mPw

– Я был в Одессе только раз в жизни. Поэтому песня «А що?» ассоциируется с теплыми впечатлениями об этом городе. А еще накладываются чувства к моей будущей жене. Как будто она – моя Одесса, в которую я влюбился. Каждый раз, слушая «Люди, як кораблі», подвожу жизненные итоги. Кроме общего жизненного океана, у каждого есть личный маленький, но очень глубокий бассейн, в котором иногда тонет корабль с дружбой или хорошими отношениями. Порой в этот бассейн не может уместиться слишком много кораблей. Иногда в этом можно себя потопить. Меня цепляют эти смыслы.

И, конечно, все звезды посоветовали послушать и спеть гимн Украины. С Днем Независимости, наши несокрушимые и творческие люди!