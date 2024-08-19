День Незалежності на Новому: що подивитися 24 серпня?

Украинский мультфильм, премьера романтической комедии, снятая во Львове, или концерт наставницы вокального шоу «Неймовірні дуети» Jerry Heil?

День Независимости Украины – особый праздник для каждого из нас. Новый канал всегда поддерживает украинское кино, музыкальных исполнителей и богатую украинскую культуру. Поэтому в праздничном эфире Нового 24 августа каждый найдет для себя что-то по душе, что обязательно напомнит о невероятной истории и современных достижениях нашей страны. Присоединяйтесь к просмотру, чтобы ощутить единство и гордость за Украину!

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10:15, мультфильм «Микита Кожум’яка»

Предлагаем начать праздничное утро с хорошего мультфильма украинского производства «Микита Кожум’яка», который начнется на Новом в 10:15. Это приключения маленького сына известного богатыря Кожемяки, который решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Несмотря на запрет папы, мальчик впутывается в приключения, и теперь только от его храбрости зависит, удастся ли ему одолеть дракона и вернуться из волшебного мира домой.

16:00, фильм «Смак свободи»

В 16:00 зрителей будет ждать премьера романтической комедии «Смак свободи», генеральным партнером которой выступил Новый канал. Молодая девушка – повар Варя очень вкусно готовит, но теряет работу, потому что ее высокая кухня никому не нужна в придорожном кафе. Милая, энергичная, остроумная, она сбегает как можно дальше от дома, во Львов. Там ее ждет неожиданная находка – книга забытой легенды украинской кухни Ольги Франко, которая меняет ее жизнь навсегда! Главную роль Вари сыграла актриса Ирина Кудашова, а в образе Ольги Франко предстала Ирма Витовская. Также зрители увидят модель, телеведущую и блогера Викторию Маремуху, «Адского Шефа» Алексея Якутова, топ-модель и телеведущую Аллу Костромичеву и певицу Джамалу.

23:40, концерт Jerry Heil

Настоящий подарок ждет любителей современной украинской музыки в 23:40. Энергичная и харизматичная Jerry Heil, наставница шоу «Неймовірні дуети», премьера которого состоится на Новом канале 21 августа, выступит с телеверсией большого сольного концерта, который стал заключительным в ее весеннем туре. Выступление состоялось в одном из крупнейших театральных залов Киева, где около двух тысяч зрителей пели с артисткой в унисон, создавая незабываемую атмосферу единства. Теперь каждый сможет увидеть масштабное шоу Jerry Heil с участием команды музыкантов, хоровых коллективов и приглашенных артистов, включив Новый канал в День Независимости.

Чтобы ничего не пропустить и насладиться праздничным эфиром, следите за анонсами на сайте и социальных сетях Нового. Спланируйте свой просмотр и проведите этот день ярко вместе с нами!