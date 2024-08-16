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«Я просто не знал, что можно не подняться»: актеры сериалов Нового канала – о несокрушимости

«Я просто не знал, что можно не подняться»: актеры сериалов Нового канала – о несокрушимости

Дмитрий Гирявец, Виталина Библив и Дмитрий Вивчарюк рассказали о ситуациях и людях, благодаря которым стали сильнее

18 августа отмечают День «Никогда не сдавайся». Посвящен он воспитанию решительности и стойкости. У каждого есть свои люди-мотиваторы или истории из жизни, вспоминая которые чувствуешь прилив вдохновения и энергии. Своими примерами откровенно поделились актеры сериалов Нового канала.

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Дмитрий Гирявец, актер сериала «Голова»

«Я просто не знал, что можно не подняться»: актеры сериалов Нового канала – о несокрушимости

– В детстве я ходил на карате. Раз в год мы сдавали экзамен по повышению степени пояса. Помню, нужно было становиться в специальную стойку. Если выполнишь правильно, то ни в коем случае не упадешь, когда тебя пытаются сбить. Если выполнишь неправильно – упадешь. И вот подходит тренер к одному из самых уверенных в себе парней, как говорится, авторитету. Раз его сбил, второй, третий… Парень заплакал и пошел к маме. Тогда тренер подошел ко мне. Сбивал меня раз десять, уже мама хотела вставать защищать меня (смеется). У меня слезы на глаза наворачивались, но я все равно вставал. Никогда не сдавался! Много лет спустя мама меня спросила, как мне это удалось. А я дал короткий ответ, который стал правилом по жизни: «Я просто не знал, что можно не подняться». Вывод: не будете сдаваться только тогда, когда не будете вообще думать об этом действии. Не будет в лексиконе слова «сдаться». Неважно, как быстро и какими шагами вы будете двигаться, но главное – двигаться вперед и вверх.

Виталина Библив, актриса сериала «Будиночок на щастя»

«Я просто не знал, что можно не подняться»: актеры сериалов Нового канала – о несокрушимости

– Возможно, это банально, но я всегда говорю себе и своим студентам эту фразу: «Никогда не сдавайся». Должна быть огромная вера в себя. Ты можешь упасть раз, второй, но на третий встанешь и поймешь, что стал на одну ступеньку ближе к цели. Какая моя личная история? В течение девяти лет меня вообще не утверждали на роли. Я снималась в эпизодах, играла «женщину 1», «женщину у окна», «женщину у забора». У меня даже имен в этих эпизодических ролях не было. Но я принимала вызов и несмотря ни на что снималась. Режиссеры видели, что я хорошо существую в кадре, могу импровизировать. И так продолжалось девять лет, шаг за шагом, на пути к цели и мечте – стать известной актрисой. Хотела порадовать родителей. Видела, как горели их глаза, когда они смотрели сериалы со мной. Даже если я появлялась на экране на несколько секунд. Поэтому, наверное, моя мотивация никогда не сдаваться – это мои родители и безграничная вера в себя.

Дмитрий Вивчарюк, актер сериала «Зв’язок»

«Я просто не знал, что можно не подняться»: актеры сериалов Нового канала – о несокрушимости

– Для меня самая большая мотивация в жизни – мои дети. Это то, что меня поддерживает в трудные времена, всегда мотивирует, дает силы и энергию. Кто-то жертвует семьей ради профессии, а я на такие жертвы никогда сознательно не пойду. Для меня семья является приоритетом, и ради них не сдаюсь. В профессии ты сегодня все, а завтра о тебе забыли. А семья – это то, что всегда будет с тобой. Конечно, никогда не нужно сдаваться, ни в каких ситуациях. Если ты знаешь, что твоя идея, решение, труд, мнение верны, то следует идти до конца.

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