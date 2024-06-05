PLANET X: TVORCHI анонсували велике шоу в Києві

Український електронний гурт TVORCHI, представники України на Євробаченні-2023 анонсували велике шоу в Києві. Концерт відбудеться 5 жовтня на таємній локації в столиці та пройде у підтримку нового однойменного альбому артистів, який вийде напередодні – 13 вересня.

Planet X – друге велике шоу TVORCHI, в концепції якого – життя у паралельному всесвіті, який артисти створили у своєму новому лонгплеї під впливом усіх пережитих емоцій за останні три роки. Нова музична історія гурту розгортається на невідомій планеті десь у далекому космосі. Кожна пісня тут – це новий епізод, що зачіпає різноманітні теми та почуття: від романтичних мрій до чутливих фантазій, від наївності до відчаю та боротьби, від любові та пристрасті до щирого смутку та фаталізму.

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Перше велике шоу гурту відбулося у 2021 році на Київському велотреку та стало одним із найгучніших музичних подій того часу, а також було нагороджено премією YUNA, як «Концертне шоу року».

Цього разу глядачів знову чекає нестандартна та локація, що погрузить в таємничу атмосферу космічного простору, та яка поки що тримається у секреті. А також масштабні світлові рішення, режисерські номери та зіркові гості. TVORCHI виконують свої найбільші хіти: «Не танцюю», «Іди сюда», «Мова тіла», Falling, Віч-на-віч, Believe, «Мрійники», а також треки з нового альбому, які під час шоу вперше прозвучать наживо.

— Ми запрошуємо кожного з вас на наше шоу – в подорож на Planet X. Цю планету ми створили через музику та наші треки, вона сповнена таємниць, футуристична і навіть трохи апокаліптична, бо ніхто не знає що буде далі. Ми хочемо розділити з вами емоції, які нам близькі сьогодні та ті, які залишились у світлому минулому. Чекаємо вас, — кажуть TVORCHI.

Минулого року TVORCHI представили Україну на «Євробаченні» потужним виступом, де заспівали про сталеві серця українців і зайняли шосте місце. Під час «Євробачення» разом з United24 TVORCHI вдалося зібрати понад 12 мільйонів гривень на 12 інкубаторів для передчасно народжених немовлят, які вже встановили у лікарнях в містах України. Одразу після конкурсу гурт продовжив свою місію та поїхав у благодійний тур Сходом України, 100% коштів було спрямовано на закупівлю інкубаторів.