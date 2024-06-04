У Мистецькому арсеналі завершився ХІІ Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал

У неділю, 2 червня, завершився ХІІ Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. В останній вечір фестивалю відбулася музично-поетична подія «Opus Doloris. Багатоголосся» — присвячена загиблим від російської агресії українським письменникам: Вікторії Амеліній, Глібу Бабічу, Володимиру Вакуленку, Олегу Клюфасу, Максиму Кривцову, Ігорю Мисяку, Іллі Чернілевському.

Стенд із книжками, які були знищені російською ракетою у Харкові, став важливим змістовно та збирав навколо себе людей. Книги на цьому стенді, обпалені, із запахом горілого, голосно нагадували відвідувачам — війна триває. Війна не лише проти людей, а й проти культури й мови.

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Цьогоріч на Фестивалі відбулося понад 160 подій. Дискусії, перфоманси, вистави, кінопокази концерти, публічні розмови, а також 10 виставкових проєктів і 4 книжкові колекції, які осмислюють непрості досвіди, що стаються з українками та українцями у війні.

— Книжковий Арсенал — це мультидисциплінарний фестиваль, на якому осмислюються найважливіші питання суспільства, в якому ми живемо, саме в контексті книги. Цього року наші куратори фокус-теми, тобто того великого питання, навколо якого розгорталися всі дисткусії, Тетяна Огаркова і Володимир Єрмоленко запропонували таку метафору – «Життя на межі». Її гірким втіленням та закликом до підтримки книжкового Харкова стали спалені наклади з харківської друкарні «Фактор-друк», представлені на окремому стенді. А в подіях програми Фестивалю усі ми разом осмислювали ті досвіди, які проживає нині вся країна, наша культура та її люди. Дякую всім партнерам, завдяки яким цьогорічний Книжковий Арсенал зміг відбутися та зібрав 35 тисяч відвідувачів — тішуся, що Мистецький арсенал завдяки всім вам зміг провести другий Фестиваль в часи повномасштабної війни. У цьому просторі ми зробили все можливе, щоб зміцнити й підтримати один одного, а також просто побути разом, — розповіла Олеся Островська Люта, генеральна директорка Мистецького арсеналу.

Книжковий Арсенал вдруге відбувся в умовах повномасштабної війни Росії проти України. З урахуванням минулорічного досвіду були впроваджені додаткові заходи безпеки для відвідувачів та учасників, крім того, вдалося вжити заходів для продовження Фестивалю в умовах відключення енергопостачання.

Фестиваль тривав 3,5 дні на першому поверсі Старого арсеналу, де свої стенди представили понад 100 українських видавництв та 5 книгарень. Кожна книгарня курувала стенди в певній категорії: Book.ua представила секцію «Художня література, книги англійською мовою»; Readeat — «Художня література»; Сенс — «Нон-фікшн»; Top Comics — «Мальописи»; Книжковий Лев — «Арт-книга».

Події фокус-теми, літературної програми, професійної програми, програми для/про дітей та підлітків, спеціальної програми Українського ПЕН та спеціальної програми фестивалю «П’ятий Харків» — не лише стали місцем зустрічі однодумців, а й дали змогу учасникам і гостям Фестивалю наблизитись до важливих тем, стати дотичними до формувань нових сенсів та поговорити про досвіди, свої та суспільні.

Під час ХІІ Книжкового Арсеналу було представлено 7 кураторських і спеціальних програм:

Найбільшу кількість подій представила Програма видавців, яка стала наймасштабнішою на ХIІ Книжковому Арсеналі. Її події були організовані видавцями, що брали участь у Фестивалі.

Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України вперше взяло участь у Фестивалі як програмний партнер: виступив співорганізатором експозиційного проєкту «Вдягаю піксель. Історії тих, хто обрав боротьбу» та представив документальний фільм «Спротив та єдність. Письменники пояснюють як не втратити майбутнє».

Понад 260 гостей взяли участь у подієвій частині ХІІ Книжкового Арсеналу. На Головній, Літературній, Вуличній, Видавничій сценах, у Лекторії та в Майстернях звучали голоси українських та іноземних гостей, серед яких були Оксана Забужко, Франциска Девіс, Ліза Віда, Олена Стяжкіна, Таня Малярчук, французькі учасники — історики, письменники, Антоніо Ітурбе, Артур Дронь, Ахтем Сеїтаблаєв, Богдан Коломійчук, Ботакоз Кассімбекова, Радомир Мокрик, Марина Гримич, Ніколя Танзер, Девід Патрікаракос, Ноель Калхун, Олександр Михед, Олександра Матвійчук, Олена Максименко, Олеся Здоровецька, Раджі Абдул Салам, Рорі Фіннін, Тьері Пієль, Уям Блеккер, Якоб Вундервальд, Юрій Андрухович, Ярина Чорногуз та інші громадські та культурні діячі/ки, військові, політики/ні, письменники/ці, поети/ки, видавці/чині, дизайнери/ки, ілюстратори/ки, журналісти/ки, філософи/ні, перекладачі/ки, правозахисники/ці, режисери/ки, музиканти/ки, підприємці/ниці тощо.

У другий день ХІІ Книжковий Арсенал відвідали перша леді Олена Зеленська, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Віце-прем’єрка Юлія Свириденко, в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, у третій день — голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, п’ятий президент України Петро Порошенко, громадські діячі Сергій Притула та Володимир Бородянський, бізнесмен Віктор Пінчук та інші гості.