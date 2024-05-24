Еще с мая прошлого года Украина просит власти Германии о передаче ракет Taurus на вооружение ВСУ. К сожалению, с тех пор только ведутся дискуссии по этому вопросу, но решения пока нет. Почему Украине так нужно это вооружение? Какие особенности и характеристики ракеты Taurus? Обо всем этом – далее в материале

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц категорически отказывается предоставлять военную помощь Украине в виде крылатых ракет Taurus. Соответствующее заявление он сделал 13 марта 2024 в Бундестаге во время парламентских дебатов. Он намекнул, что украинская армия не сможет использовать ракеты без участия немецких солдат, что сделает Германию частью конфликта между Украиной и россией.

Cейчас смотрят

«Это красная линия, которую я не хочу пересекать как канцлер… Мое благоразумие не следует квалифицировать как слабость», – прокомментировал Олаф Шольц свое нежелание передавать Украине ракеты Taurus.

Taurus – ракета, необходимая Украине: в чем ее особенности?

Taurus – это дальнобойная управляемая крылатая ракета, предназначенная для атак на воздушные и наземные цели на большие расстояния. Форма ее боевой части разработана таким образом, чтобы обладать способностью пробивать бетон и тяжелые породы грунта. Такие ракеты производятся компанией Taurus Systems GmbH, совместным предприятием двух компаний – LFK (сейчас MBDA Deutschland GmbH) и Saab Bofors Dynamics AB.

Как заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, ракеты Taurus позволят ВСУ «активно уничтожать резервы и ресурсы россии на дальних подступах и разрушать типичную логистику».

Taurus – ракета: характеристики и преимущества

Украина уже имеет на вооружении французские ракеты SCALP и британские Storm Shadow, но у немецких Taurus есть несколько преимуществ:

дальность полета, превышающая в два раза – 500 км;

оснащение радаром, что помогает использовать их при плохих погодных условиях;

по той же причине работе ракеты не мешает даже задымление целей.

Taurus – ракета: характеристики (основные)

Вес – 1360 кг;

Длина – 5,1 м;

Диаметр – 1,08 м;

Дальность полета – 500+ км;

Высота полета – 30-70 м;

Скорость полета – 0,6-0,95м.

Также дальнобойная крылатая ракета Taurus имеет комбинированную систему наведения. Она состоит из трех подсистем:

TRN – навигация по эталону ландшафта;

IBN – навигация основанная на изображении;

MIL-GPS – глобальная система позиционирования.

Благодаря этому ракета Taurus может летать на большие расстояния без использования GPS, не теряя высокой точности. Подлетая к цели, на Taurus включается инфракрасная головка самонаведения, обеспечивающая наведение на конечном участке полета.

Сколько стоит ракета Taurus

Стоимость одной ракеты Taurus составляет более 950 000 евро (около 1,2 миллиона долларов). Это ниже стоимости SCALP (от 1,35 млн до 2 млн евро) и Storm Shadow (2,2 млн фунтов).

Автор: Дарья Жадько