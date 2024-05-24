ATACMS: характеристики, цена и дальность поражения

Ранее на сайте Нового канала мы уже рассказывали о ракетах Taurus. В этом материале рассмотрим технические свойства ракет ATACMS. В чем их особенности, какая цена, дальность поражения и скорость – все это читай дальше.

ATACMS (армейская тактическая ракетная система – с англ. Army Tactical Missile System) – семейство американских баллистических ракет, созданное и впервые примененное в 1991 году во времена Холодной войны. Производится американской компанией Lockheed Martin.

ВСУ уже имеют в арсенале ракеты ATACMS дальностью поражения 165 км, но в США заговорили о возможности передачи в будущем усовершенствованных версий, которые бьют на расстояние до 300 км. Это улучшит ситуацию на фронте и увеличит шансы нашей армии.

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ATACMS: технические характеристики

Диаметр – 0,61 м;

Длина – 3,96 м (MGM-140A и MGM-140B), 4 м (MGM-164B и MGM-168A);

Вес – 1670 кг (MGM-140A), 1320 кг (MGM-140B);

Размах крыльев – 1,4 м;

Тип – баллистическая ракета малой дальности;

Скорость – 1500 м/с.

ATACMS: потенциальная зона поражения ракет

ATACMS: особенности ракет

Одной из важнейших особенностей ракеты ATACMS является то, что ее очень трудно перехватить системами ПВО. Это связано с высокой скоростью и крутой траекторией полета. Армия России не имеет достаточного количества ЗРК для защиты от таких ракет. Ведь для того чтобы сбить ATACMS, необходимы системы противовоздушной обороны с комплексами С-300В, С-400 и «Бук» последних модификаций.

Также американское оружие работает независимо от погодных условий и времени суток, что является хорошей характеристикой.

ATACMS: цена ракеты

Стоимость одной ракеты на 2022 год составляла около 1,476 млн долларов США. Но на самом деле фиксированной цены нет. Всё зависит от условий контракта, модификации и объема заказа.

К примеру, компания Lockheed Martin в 2020-м обнародовала информацию о заказах на 400 ракет. По этим данным, контракт был на сумму 426 млн. долларов. Следовательно, посчитав, можно заключить, что цена за одну ракету была около 1,065 млн долларов.

Автор: Дарья Жадько