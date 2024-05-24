ATACMS: характеристики, цена и дальность поражения

Ранее на сайте Нового канала мы уже рассказывали о ракетах Taurus. В этом материале рассмотрим технические свойства ракет ATACMS. В чем их особенности, какая цена, дальность поражения и скорость – все это читай дальше.
ATACMS (армейская тактическая ракетная система – с англ. Army Tactical Missile System) – семейство американских баллистических ракет, созданное и впервые примененное в 1991 году во времена Холодной войны. Производится американской компанией Lockheed Martin.
ВСУ уже имеют в арсенале ракеты ATACMS дальностью поражения 165 км, но в США заговорили о возможности передачи в будущем усовершенствованных версий, которые бьют на расстояние до 300 км. Это улучшит ситуацию на фронте и увеличит шансы нашей армии.
ATACMS: технические характеристики
ATACMS: потенциальная зона поражения ракет
ATACMS: особенности ракет
Одной из важнейших особенностей ракеты ATACMS является то, что ее очень трудно перехватить системами ПВО. Это связано с высокой скоростью и крутой траекторией полета. Армия России не имеет достаточного количества ЗРК для защиты от таких ракет. Ведь для того чтобы сбить ATACMS, необходимы системы противовоздушной обороны с комплексами С-300В, С-400 и «Бук» последних модификаций.
Также американское оружие работает независимо от погодных условий и времени суток, что является хорошей характеристикой.
ATACMS: цена ракеты
Стоимость одной ракеты на 2022 год составляла около 1,476 млн долларов США. Но на самом деле фиксированной цены нет. Всё зависит от условий контракта, модификации и объема заказа.
К примеру, компания Lockheed Martin в 2020-м обнародовала информацию о заказах на 400 ракет. По этим данным, контракт был на сумму 426 млн. долларов. Следовательно, посчитав, можно заключить, что цена за одну ракету была около 1,065 млн долларов.
Автор: Дарья Жадько