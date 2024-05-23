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Гуляем вместе со звездами! Маршрут по Киеву от ведущих и актеров сериалов Нового канала

Гуляем вместе со звездами! Маршрут по Киеву от ведущих и актеров сериалов Нового канала

Каждый год в последнее воскресенье мая отмечают День Киева. В этом году праздник столицы Украины пришелся на 26 мая. Предлагаем планировать прогулку уже сейчас! А куда заглянуть – посоветуют звезды шоу и сериалов Нового канала. Любимые локации актеров и ведущих удалось объединить в цельный маршрут по центральной части столицы! Сохраняйте и кайфуйте

Остановка №1 от Екатерины Файн: Ботсад им. Гришко

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– Я очень люблю ботанический сад имени Гришко. Чувствую это место как место силы. Люблю приходить туда, когда у меня есть вопросы, на которые нет ответа. Атмосфера ботанического сада помогает расслабиться, почувствовать себя один на один с природой и заглянуть внутрь себя, где есть все ответы. И, конечно, там очень красиво весной во время цветения и осенью, когда желтеют листья, – говорит актриса сериала «Звʼязок».

Остановка №2 от Богдана Шелудяка: метро «Кловская»

– День Киева совпадает с самым приятным, на мой взгляд, временем года в столице. Май – самый комфортный по температуре и очень красивый месяц. А что касается места, то мне очень нравится центр Киева. Крещатик, проспект Леси Украинки, проспект Тараса Шевченко, – рассказывает ведущий шоу «Хто зверху?» – Особенно по душе массив, где станция метро Кловская и ТРЦ Gulliver. По-моему, он одновременно аутентичный и футуристичный. Поскольку там сохранена и старая застройка, и стоят серьезные, по меркам Киева, небоскребы. А на закате этот район вообще выглядит невероятно! Каждый раз, когда проезжаю там на машине, убеждаюсь, насколько мне нравится наш Киев.

Остановка №3 от Фимы Константиновского: Крещатик

Гуляем вместе со звездами! Маршрут по Киеву от ведущих и актеров сериалов Нового канала

– Хотел бы признаться в любви Крещатику, – говорит ведущий проекта «Поле» и капитан команды в «Хто знає?» – Мой выбор может показаться странным или банальным, но я действительно обожаю это место. Меня, как и многих, связывает с ним первая поездка в Киев. Помню, что тогда увидел Илью Ноябрева из «Золотого гусака». И подумал: «Блин, в Киеве столько звезд!» Тогда же появились первые мысли о переезде в столицу. Поэтому я люблю Крещатик. Особенно днем: обожаю столичную суету. А также наблюдать за искренними эмоциями туристов, впервые оказавшихся в Киеве: как они фотографируют все, удивляются и обращают внимание на мелочи, а потом говорят: «Вау, это так круто!»

Остановка №4 от Александра Рудинского: сквер возле театра Франко

Гуляем вместе со звездами! Маршрут по Киеву от ведущих и актеров сериалов Нового канала

– По очевидным причинам мое любимое место в Киеве – это площадь Ивана Франко, 3, – с улыбкой делится актер сериала «Звʼязок». – То место, где я бываю чаще всего и провожу там больше всего времени. Конечно, это Национальный театр имени Ивана Франко. Также я очень люблю Пейзажную аллею, потому что она ассоциируется со студенческими годами, именно там мы проводили очень много времени с моими одногруппниками. Но это больше о ностальгии. А вот театр им. Франко – место, где я бываю каждый день. Буду рад видеть там всех.

Остановка №5 от Кости Войтенко: Ярвал

Гуляем вместе со звездами! Маршрут по Киеву от ведущих и актеров сериалов Нового канала

– Мне в Киеве очень нравится Ярославов Вал. Я учился там в университете имени Карпенко-Карого пять лет. И каждый день ходил по этой улице, поэтому, наверное, так полюбил, – говорит актер сериала «Будиночок на щастя». – Она очень уютная и спокойная, там много классных атмосферных двориков, прикольные кафешки. Также недалеко – Пейзажная аллея, где можно классно погулять. Советую!

Остановка №6 от Наталки Денисенко: Андреевский спуск

Гуляем вместе со звездами! Маршрут по Киеву от ведущих и актеров сериалов Нового канала

– Я хочу рассказать об Андреевском спуске. Когда училась в университете, мы часто ходили туда и мне очень нравилось. А какая красивая Андреевская церковь! – говорит актриса сериалов «Зв’язок» и «Будиночок на щастя». – По моим ощущениям, это как будто место, с которого начался Киев. Каждый раз об этом думаю, когда там гуляю. Люблю, чтобы было высоко, панорамно и видно Днепр. А потом пойти вниз по Андреевскому спуску на Подол… Нравится даже стихийная торговля на спуске. Это идеальный маршрут выходного дня!

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