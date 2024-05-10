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«Когда плохо, я вспоминаю моменты из детства»: звезды Нового канала поделились воспоминаниями о мамах

«Коли погано, я пригадую моменти з дитинства»: зірки Нового каналу поділилися спогадами про матусь

Традиционно во второе воскресенье мая в Украине отмечается День матери. В этом году праздник самого родного для каждого человека пришелся на 12 мая. Этот день – хороший повод еще раз поблагодарить мамочку за воспитание и заботу и вспомнить счастливые моменты вместе. Что и сделали звезды проектов Нового канала.

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– Мои родители были военнослужащими, поэтому все летние каникулы я проводила у бабушки в селе в Николаевской области. Три месяца не видела родителей, потому что у них то задание, то учеба, то наряды. Однажды, когда я очень скучала по маме, мне приснился сон, что иду по улице и вижу ее. Потом бегу в объятия, и она начинает гладить меня по голове. И вот ночью просыпаюсь от того, что действительно рядом сидит мама и гладит меня по голове. Они с папой тоже соскучились и приехали на день, чтобы нас увидеть. То чувство сна, переходящего в реальность, я никогда не забуду. И вот, когда мне сейчас бывает плохо, я вспоминаю тот момент, – рассказывает актриса сериала «Будиночок на щастя». – А еще интересный факт о маме – то, что многие шутки, которые вы слышите от Любани, это ее слова. «Ты мне не этавай, патамуша я тебе поэтаваю», – это, например, цитата моей мамы.

«Коли погано, я пригадую моменти з дитинства»: зірки Нового каналу поділилися спогадами про матусь

Богдан Шелудяк и первые объятия с мамой после начала войны

– В начале полномасштабной войны я находился в Киеве, а родители – в родном городе Середина-Буда на Сумщине. Буквально в первые дни вторжения их «отрезали». Непонимание того, что будет дальше, что делать, создавало эмоциональное напряжение – делится ведущий шоу «Хто зверху?» – Впервые мы с мамой увиделись, когда русские войска начали отступать, и родители приехали в столицу. Эти объятия я не забуду никогда. Даже сейчас рассказываю, и ком в горле стоит. Ты видишь родных и понимаешь, что мог их больше и не увидеть. Теперь сам себе об этом время от времени напоминаю и другим советую.

«Коли погано, я пригадую моменти з дитинства»: зірки Нового каналу поділилися спогадами про матусь

Мария Стопник и история об Отвратительном Пискуне

– У меня есть несколько самых ярких воспоминаний из детства. Первый – это традиция с вкусняшками. Папа всегда покупал мне сладкие батончики, а мама – фруктовое пирожное, которое у нас называлось плундер. Оно продавалось только в одной пекарне в городе. И проходили мы ее каждый день. Вот так каждый божий день мама покупала мне это пирожное, – с улыбкой делится актриса сериалов «Голова» и «Будиночок на щастя». – Второе – это, конечно, мамины помады. Я ими постоянно красилась! И не только губы, но и щеки. А третье воспоминание – история о комаре Отвратительный Пискун. Это персонаж из моей любимой энциклопедии. Когда мама ее читала, всегда смеялась. Я маленькая это знала. И каждый раз, замечая, что у мамы плохое настроение, приносила эту книгу и просила читать о комарах, чтобы посмеяться.

«Коли погано, я пригадую моменти з дитинства»: зірки Нового каналу поділилися спогадами про матусь

Фима Константиновский и трогательная поддержка

– Мама – это лучшая женщина в мире. И так должно быть у каждого. То, как она переживает за меня, – нечто невероятное. Конечно, иногда хочется, чтобы мама немного меньше волновалась, но ничего не поделаешь. Каждый день мы созваниваемся, а еще она вместе с папой смотрит все проекты, в которых я снимаюсь, – говорит ведущий шоу «Поле» и капитан команды в «Хто знає?» – Кстати, один из страхов моего детства – что родители не будут гордиться мной. Помню, как в 19 лет вылетел из «Х-Фактора» и расстроился из-за этого. Однако держался до последнего, пока не позвонил маме и не услышал: «Я горжусь тобой». После этих слов просто поплыл! Не мог перестать плакать.

«Коли погано, я пригадую моменти з дитинства»: зірки Нового каналу поділилися спогадами про матусь

Константин Войтенко и мамина интуиция

– Мама первая сказала, что мне нужно идти на актера. Когда учился в 9 классе, посоветовала поступать в театральный колледж. Но пока я собрался, там уже закончились экзамены. Поэтому пошел в техникум ракетно-космического машиностроения на наладчика станков с числовым программным управлением. Многие мои знакомые говорят, что у людей обычно наоборот – родители советуют поступать туда, куда не хочешь. А моя мама сразу рассмотрела, кем я буду работать по жизни (улыбается).

«Коли погано, я пригадую моменти з дитинства»: зірки Нового каналу поділилися спогадами про матусь

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