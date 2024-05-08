День памяти и примирения: дата и история праздника

Каждый год 8 мая в Украине и мире отмечают День памяти и примирения. Вторая мировая война 1939-1945 годов стала крупнейшей трагедией общемирового масштаба в ХХ ст. Забрав десятки миллионов жизней, сломав судьбы сотням миллионов людей, разрушив цели города и даже страны, она проложила свой кровавый путь также и по Украине.

Фронт дважды прокатился по землям Украины — сначала с запада на восток, затем с востока на запад. Миллионы украинцев положили жизнь ради победы над нацизмом и восстановления мира. Миллионы испытали скитания во время и после завершения войны, которая сказывалась в течение следующих десятилетий и является ощутимой до сегодняшнего дня.

Cейчас смотрят

Сломанные судьбы тех, кто оказался в лагерях или в вынужденной эмиграции уже после завершения войны, взрывы боеприпасов, которые со времен войны таились в земле, а затем калечили и убивали уже в мирное время, тяжелые болезни и тяжелые тяги. людей во всем мире. Вторая мировая война стала величайшей трагедией человечества в ХХ ст. О ней следует помнить, потому что война не должна повторяться.

В 2023 году Украина отмечает этот праздник в условиях полномасштабной войны с рф. На смену германскому нацизму на наши земли пришел русский рашизм. Мы верим, что скоро в календаре праздников Украины появится новая праздничная дата – День Победы над россией.

День памяти и примирения – история даты

Вторая мировая война продолжалась с 1939 по 1945 год. 7 мая 1945 г. командование Третьего Рейха подписало акт о капитуляции Германии во Франции. На следующий день 8 мая был ратифицирован в Берлине. Затем ночью 8 мая по требованию Сталина был подписан еще один «Акт о безоговорочной капитуляции Германии» – по московскому времени это произошло 9 мая.

8 мая в большинстве европейских стран отмечается как День Победы. В СССР праздник отмечали 9 мая из-за разницы часовых поясов.

Украина также долго праздновала День Победы 9 мая. Однако в 2015 году Верховная Рада Украины установила День памяти и примирения и День Победы над нацизмом 8 мая. Символом дня стал красный мак, олицетворяющий кровавый след от пули.