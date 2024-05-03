«Ми були рекрутами»: в Києві пройшов закритий показ мотиваційного фільму Любомира Левицького

30 квітня в національному центрі «Український дім» в Києві відбувся закритий допрем’єрний показ фільму «Ми були рекрутами» режисера Любомира Левицького.

Переглядаючи фільм, глядачі мали можливість відчути увесь спектр емоцій, які відчуває на собі кожен боєць з фільму, оскільки його актори – це справжні військовослужбовці 3 ОШБр, яким також частково вдалося побувати на заході. Це були бійці на позивний «Док», «Схід», «Хата» та «Дацик».

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Серед гостей були: мер Києва Віталій Кличко, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, речник ГУР МО Андрій Юсов, Дмитро Разумков, Раміна Есхакзай, Олександр Ярмак, Сергій Жадан, Анастасія Цимбалару, Коля Серга, Роман Бебех, Соломія Вітвіцька, OTOY, Анатолій Анатоліч, Роман Погорілий, подружжя Ліберових та інші.

— Під час створення стрічки я розумів, що у цього фільму має бути основна мета – замотивувати бійців: тих, хто вже воює, тих, хто тільки служить, тих, хто ще вагається, і тих, хто хотів би приєднатись до бригади. Оскільки мовиться про мотивацію, значить треба знайти героїв, які б могли це зробити – замотивувати. Показати все на прикладі їхніх історій, – поділився Любомир Левицький.

Також був проведений благодійний аукціон, метою якого було зібрати кошти для придбання роботизованих систем для виконання спецзавдань бійцями 3 ОШБр. Загальна зібрана сума завдяки аукціону склала 1.000.000 гривень.

Після завершення фільму овації глядачів не припинилися впродовж декілька хвилин. Вони лунали в пам’ять про тих, кого вже немає з нами, в подяку тим, хто зараз зі зброєю в руках боронить нашу країну, з відчуттям гордості за тих, хто оточує нас навколо.

Починаючи з 2 травня фільм доступний для перегляду в усіх кінотеатрах України.